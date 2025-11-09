יום ראשון, 09.11.2025 שעה 01:16
כדורגל ישראלי

ירין לוי צפוי לחזור למכבי חיפה וללא סעיף שחרור

חשיפת פודקאסט מכבי חיפה: לקשר המושאל לבית"ר ירושלים אין סעיף שחרור מהמועדון הירוק, זאת בניגוד לפרסומים. עשוי לשוב אוטומטית לכרמל במהלך הקיץ

|
ירין לוי (אורן בן חקון)
ירין לוי (אורן בן חקון)

פודקאסט מכבי חיפה חושף כי ירין לוי, הקשר המושאל מבית"ר ירושלים, אינו מחזיק בסעיף שחרור ממכבי חיפה, זאת בניגוד לפרסומים שצוטטו לאחרונה בתקשורת.

לוי, שנחשב לאחד השחקנים המצטיינים בליגת העל במדי הצהובים שחורים כרגע, צפוי לשוב בסיום העונה למכבי חיפה באופן אוטומטי, עם תום תקופת ההשאלה שלו לקבוצה מהבירה.

במהלך השבועות האחרונים דווח כי מספר קבוצות מליגת ה-MLS ומליגות נוספות ברחבי אירופה הביעו עניין בשירותיו של הקשר בן ה-20. לפי אותם דיווחים, נטען כי בחוזהו של לוי קיים סעיף שחרור מוסכם מראש בגובה של כ-2.5 מיליון אירו, אך כעת מתברר כי אין לו סעיף כזה.

ירין לוי מול מכבי חיפה (עמרי שטיין)ירין לוי מול מכבי חיפה (עמרי שטיין)

על פי הפרסום בפודקאסט מכבי חיפה, בחוזהו של לוי לא נקבע כל סעיף שחרור, והמעבר לקבוצה מחו"ל יוכל להתבצע רק בהסכמת מכבי חיפה. במועדון הירוק הביעו שביעות רצון מהתקדמותו של לוי בבית"ר ירושלים וציינו: "הגיע הזמן שגם אנחנו נוכל ליהנות ממנו אחרי שיחזור מההשאלה. לחו"ל הוא יוכל לצאת בעתיד, כשהזמן יהיה מתאים".

הדבר היחיד שיכול לקרות הוא שתבוא קבוצה מחו"ל עם הצעה כזו שגם במכבי חיפה לא יוכלו למנוע מהשחקן מעבר. כזכור, לבית"ר ירושלים יש 50 אחוזים ממכירה עתידית של השחקן. 

