יום שלישי, 11.11.2025 שעה 01:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
7322-3364הפועל חולון
7433-4215עירוני רמת גן
7441-4235הפועל ב"ש/דימונה
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

קטש אחרי הניצחון: מחצית ראשונה מביכה שלנו

מאמן הצהובים סיכם את ה-88:94 על נתניה: "אפשר לקחת רק את הניצחון מהמשחק הזה, מי שעולה למגרש חייב להיות יותר אגרסיבי". סנטוס: "צריכים להשתפר"

|
עודד קטש (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)

אחרי שהפסידה ביורוליג למונאקו, מכבי תל אביב התאוששה בזירה המקומית כשניצחה היום (שבת) 88:94 את אליצור נתניה ושמרה על מאזן מושלם בליגת העל. אחרי המשחק, המאמן עודד קטש וגם מרסיו סנטוס דיברו.

מאמן הצהובים פתח: “אפשר לקחת רק את הניצחון מהמשחק הזה, משחק לא טוב שלנו. מחצית ראשונה ורבע ראשון מביך שלנו. הגנתית לא באנו מספיק אגרסיביים ומספיק מוכנים, לא למדנו מהטעויות של המשחקים הקודמים. זה משהו שנהיה חייבים לפתור.

“ניסינו לשנות חמישייה, זה קורה לנו יותר מדי פעמים. יש לנו המון סיבות מקלות, אפשר ליפול לתירוצים של לוח זמנים. זה נכון שרק חזרנו אתמול וזה נכון שזה לא פשוט, אבל מי שעולה למגרש חייב להיות הרבה יותר אגרסיבי ומרוכז. בסך הכל שמונה דקות שמרנו טוב, וזה מה שניצח לנו גם את המשחק”, סיכם קטש. 

גג'ון דיברתולומיאו חודר לסל (רועי כפיר)

סנטוס גם דיבר על ההגנה של הקבוצה: “אני חושב שהתחלנו באנרגיה נמוכה ונתנו להם להתקיף. הם קיבלו זריקות טובות מדי, אנחנו צריכים להשתפר בהגנה. עלינו לרבע השלישי עם יותר אנרגיה, יותר הגנה. רצנו יותר ודיברנו יותר”.

