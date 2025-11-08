אוהדי מכבי ת"א גרמו לעצירת המשחק בנתניה

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב כנגד משפחת פדרמן, במטרה שתמכור את אחוזיה בבעלות הקבוצה, עלתה שלב הערב (שבת) במשחק החוץ בנתניה – הקהל הצהוב זרק קונפטי לפרקט במהלך המשחק מול הקבוצה המקומית וגרם לעצירת ההתמודדות למספר דקות.

כאמור, במהלך הרבע הרביעי הקהל הצהוב זרק קונפטי עליו כתוב פדרמן תמכור, במה שגרם למשחק להיעצר למספר דקות. בנוסף, האוהדים הניפו שלט – “אודי ושמעון, אתם עם פדרמן או עם מכבי”, כשהכוונה כמובן לשניים מבעלי הקבוצה אודי רקנאטי ושמעון מזרחי. כמו כן, הונף שלט “פדרמן ביי אאוט”, למען מכירת החלק של המשפחה מבעלות המועדון וגם פתקי מחאה עם הכיתוב “יאאלה הביתה!”.

שמעון מזרחי משוחח עם אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

עדיין אצל מזרחי, היו”ר המיתולוגי של המועדון נצפה במהלך הרבע השני בדין ודברים עם הקהל הצהוב, שחלקו אף זעם לעברו, כאשר הוא דיבר איתם בעקבות המחאה.