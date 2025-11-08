יום שבת, 08.11.2025 שעה 22:57
כדורסל ישראלי

"מי שמדבר עלינו שימשיך, אך ישתדל להיות צנוע"

יונתן אלון אחרי הזכייה של הפועל ירושלים בגביע ווינר ע"ח הפועל ת"א: "הובר? סיירת מטכ"ל". הארפר: "אני כאן כדי לנצח", זוסמן: "ענינו למפקפקים"

יונתן אלון (אורן בן חקון)
גמר גביע ווינר הסתיים הערב (שבת) עם זכייה של הפועל ירושלים, אחרי 84:89 על הפועל תל אביב הנוצצת. הירושלמים הציגו משחק גדול נגד מחזיקת היורוקאפ והשיגו את התואר בפעם השביעית בתולדותיהם.

יונתן אלון, המאמן המנצח של הירושלמים: “שלטנו במשחק, היינו רגועים וידענו מה אנחנו רוצים לעשות. שיחקנו נגד קבוצה מצוינת שהקשתה עלינו מאוד, אבל כל הכבוד לחבר’ה ששמרו על היתרון. רציתי וביקשתי לראות מהשחקנים מלחמה, ושאנחנו רוצים יותר מהר, רובם עשו את זה לא רע”. על התקרית עם דימיטריס איטודיס באמצע המשחק: “היה מישהו מאחורי והוא צעק לו לשתוק, אמרתי לו להרגיע והכל בסדר”.

על רועי הובר: “זה סיירת מטכ”ל וקורס טייס ביחד. אין מילים על הבחור הזה, יש לו ביצים מפלדה והוא גאון כדורסל. רק שיישאר קרוב אליי כל הזמן”. על הקבוצה והמומנטום: “אנחנו כל פעם עושים עוד צעד, זה כיף. צריכים לקחת את הדברים הטובים וללמוד מהטעויות. מי שידבר עלינו שימשיך לדבר, אך שישתדל לעשות זאת בצניעות. אנחנו נמשיך לעבוד”.

רועי הובר ויובל זוסמן בטירוף (אורן בן חקון)רועי הובר ויובל זוסמן בטירוף (אורן בן חקון)

ג’ארד הארפר, שקלע 33 נקודות, אמר בסיום: “הניצחון הזה זה לא רק אני, זה הקבוצה, המאמנים והאוהדים. ברמה הזו, זה מאמץ קבוצתי בלבד שיכול להכריע. הקהל? אני אוהב אותם, יש לנו את הקהל הכי טוב בישראל ואחד הטובים באירופה. האנרגיה שלהם עוזרת לנו כל פעם. וסיליה מיציץ’ לא הכיר אותי? זה לא משנה אם הוא מכיר אותי או לא, אני כאן כדי לנצח משחקים”.

גג'ארד הארפר ו-וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)

יובל זוסמן הוסיף על חברו לחדר ההלבשה: “אני מאמין ומקווה שענינו לכל אלה שפקפקו בנו. עשינו את העבודה שלנו ולוקח זמן לפעמים לתהליכים, אנחנו יודעים מה אנחנו שווים. הניצחון הזה מאוד משמח אותי, אני לא יכול להסביר כמה זה כיף לעשות את זה עם הקהל שלנו. הראינו לכולם ובמיוחד לנו מה אנחנו שווים”.

על האם התקופה הרעה שלו מאחוריו: “אני מקווה. כל עוד אני אגרסיבי בין אם אני מחטיא או קולע, זה מה שאני יכול לדאוג לגביו, לא לתוצאות אלא לדרך ולתהליך”. עוד מזוסמן: “לנצח את הפועל ת”א זה מדהים, היא בנויה כמעט בלי חולשות וזה רק מראה כמה אנחנו טובים ומה אנחנו שווים”.

