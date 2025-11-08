"לא מקובלת עליי הפאניקה אצלנו אחרי ה-0:2"

בעירוני קריית שמונה חגגו בחדר ההלבשה ארוכות, אחרי הניצחון החשוב הערב (שבת) 2:3 על עירוני טבריה שעצר רצף של שני הפסדים. המאמן המנצח, שי ברדה, דיבר בסיום ההתמודדות.

"ניצחנו למרות יכולת לא טובה שלנו. לא היינו מספיק טובים. אחרי ה-0:2 היה סוג של בהלה והלכנו אחורה וזה לא מקובל עליי. אנחנו מראים יכולת טובה מתחילת השנה, למרות התוצאות והיום זה קצת התאזן. ניצחנו קבוצה טובה".

"אנחנו צריכים לדעת להסתכל ממשחק למשחק", הוסיף ברדה, "צריכים יותר איזון. אנחנו קבוצה טובה. אמרתי את זה מתחילת השנה". ברדה נשאל על האצטדיון בק”ש, שעדיין לא שופץ מאז סיום הלחימה בצפון ואמר בעצב: "סיימתי לדבר על זה. זה פשוט עצוב. כבר אין לי מה לומר".

נפילת הרקטה באצטדיון בקריית שמונה (האינסטגרם של עירוני קריית שמונה)

מהצד השני, בטבריה, היו כמובן מאוכזבים מאוד, עם הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, בהם ספגה הקבוצה מעיר הכינרת שמונה שערים. המאמן אלירן חודדה אמר בסיום: "הפתיחה הייתה בעוכרינו. ספגנו שערים מאוד רכים וקלים, מכדורים ארוכים. אמנם חזרנו בחצי הראשון וגם הגענו למספיק מצבים, אבל בחצי השני נחלשנו".

חודדה התייחס להגנה: "נהיה חייבים לטפל בעניין הספיגות. אנחנו סופגים יותר מדי שערים. הבלמים לא מתמקמים נכון בהרבה מקרים". מאמן טבריה דיבר גם על כך שהערב קבוצתו כבשה לראשונה העונה ממצב נייח, דבר שהיה אחת החוזקות של טבריה בעונה שעברה: "אנחנו קבוצה שונה העונה. יותר משחקים כדורגל ומניעים כדור, אז מראש מתבססים פחות על נייחים".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

חודדה התייחס לאיתמר שבירו, שפתח הערב לראשונה העונה והגיע למספר מצבים קורצים, כולל מספרת שלו שהחטיאה את המסגרת במעט: "רצינו יותר מהירות מקדימה, כי ידענו שקו ההגנה של קריית שמונה גבוה. איתמר שיחק טוב והגיע למצבים שלו. אני בטוח שבהמשך הוא גם יבקיע. הוא חלק מאתנו לכל דבר".