"לא תיארתי בסיוטים שנספוג ככה בדקה ה-90"

מכבי חיפה מתקשה לצאת מהלופ. הערב (שבת), הירוקים הגיעו למפגש חוץ אצל בני סכנין, שנגמר ב-3:3 רב אירועים. הקבוצה מהכרמל ספגה מפנדל בדקה ה-90 ורשמה משחק שביעי ברציפות ללא ניצחון, כשאנחנו לתוך המחזור העשירי בליגת העל.

בתום ההתמודדות, דיבר מאמן החיפאים ברק בכר: “זה קורה לנו פעם שלישית וזה מתסכל. עבדנו על זה ועשינו סימולציות לסיטואציות כאלה, ושוב עשינו טעות ושילמנו. חבל. היינו טובים יותר במחצית השנייה? ראינו את זה גם מול הפועל ירושלים, זה מגרש קשה והשגנו כבר את ה-2:3, שוב לא שמרנו. יש לנו פגרה אולי בזמן אולי לא, אבל צריך להתאושש ולעבוד על הרבה דברים”.

על האם הוא תיאר שהחזרה לחיפה תהיה כזו קשה: “תיארתי שיהיה קשה, לא תיארתי ששלושה משחקים רצופים נספוג ככה בדקה ה-90. זה משהו שבסיוטים לא חשבתי שיקרה. יש לי עוד מה ללמוד ולהכיר, נעשה את זה”.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (עמרי שטיין)

על המסקנות שלו לפגרה: “יש שבוע של חופש מלא ושחקנים בנבחרות, יש זרים שקיבלו חופשה ואחרי זה נחזור ללכד את כולם. ננתח את המשחקים האחרונים כי היו דברים שאסור שיקרו, אך אנחנו לא בורחים מהעבודה ומהאתגר”.

על עתידו של מתיאס נהואל: “לא מרמז על שום דבר, לכל שחקן תהיה ההזדמנות להוכיח את עצמו”. על האם גיא מלמד ישחק העונה: “זה מאוד דינמי ומשתנה, זה תלוי במשחקים”. בכר סיכם עם מסר לאוהדים: “הם צריכים לקבל את מכבי חיפה מנצחת, קודם כל. זה סימן טוב שאנחנו מייצרים יותר כדורגל ומובילים, אני בטוח שנגרום לקהל עוד הרבה רגעי אושר”.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

יילה בטאי: “זו בושה מה שקורה לנו. האוהדים מגיעים כל שבוע ואנחנו מפסידים או מסיימים בתיקו, זו בושה ואנחנו צריכים לעבוד על זה. צריכים להתאחד יחד כקבוצה, יש גם מאמן חדש ואנחנו צריכים ללמוד אחד את השני. אחרי הפגרה יש לחזור בכל הכוח ולנצח משחקים”.

עוד ממגן הירוקים: “אני לא חושב שיש בעיה ספציפית, כל פעם אנחנו חושבים שזה היום שבו ננצח, אך אחרי זה ממשיכים. זה בפרטים הקטנים, אנחנו צריכים להתפתח כקבוצה ולשחק כמו קבוצה גדולה, לעשות את ההחלטות הנכונות על המגרש”. מה אתה חושב שיהיה עם הקבוצה בעוד שבועיים שלושה: “יש לנו שחקנים טובים, האווירה טובה, אנחנו מסוגלים לנצח. הכל יכול להשתנות במהירות”.

יילה בטאיי שומר על ג'בייר בושנאק (עמרי שטיין)

המאמן בצד השני, שרון מימר, דיבר גם הוא בסיום: “ציפיתי שהם יכתשו אותנו וישבו עלינו, אבל זה לא קרה כי החזרנו אותם למשחק עם שני פנדלים קלים מדי. אני חושב שהשוער שלנו לא זינק כל המשחק, גם בשבוע שעבר ספגנו מפנדל ונייח. חבל על הגולים הקלים האלה”.

על האם הוא מרוצה מהתיקו: “אני מאוד מאוכזב. תפסנו את חיפה במשחק שהצלחנו להגיע המון לרחבה שלה, איימנו יותר לשער אני חושב והיינו יותר מסוכנים. היינו ראויים לניצחון ונפלנו בקטנות. אני יותר ממרוצה ממה שקורה בקבוצה שלי אחרי מה שעברנו, היו הרבה מכשולים בדרך, אך המנטליות כל כך טובה והשחקנים מחפשים אתגרים ומאתגרים אותי ואת הצוות לדחוף אותם לקצה”.

כשנשאל מה המטרות של סכנין היו כשחזר למועדון, מימר השיב: “לא דובר על מטרות, אך ראיתי בסכנין פוטנציאל מאוד גדול. יש גם קהל כשהקבוצה מתחברת, סיפרו לי על תקציב גדול ולצערי זה לא קרה. היו דברים שלא ידעתי כמו העניין עם פיפ”א, תקציבית אנחנו בכלל לא נלחמים על פלייאוף, אז אנחנו משייטים לנו בכיף בלי להסתבך למטה”.

שרון מימר (עמרי שטיין)

עדן שמיר, קשר סכנין: “אני שמח על השער, גרימת הפנדל? זה חלק מהמשחק, הכדור היה מטר ממני ופגע לי ביד. זה לפעמים קורה ואין זמן להגיב. במשחק הייתה אווירה טובה, שתי הקבוצות באו לנצח. גם אם אנחנו היינו מנצחים, זה לא היה יוצא דופן או לא מחויב למציאות. הגיע לנו לנצח. ידענו להגיב גם אחרי הפיגור”.

על המצב של מכבי חיפה והאם בפיגור 3:2 הם הרגישו את הפגיעות שלה: “לא חושב שהתייחסנו ליריבה שזו מכבי חיפה, אנחנו מגיבים טוב לפיגור והיריבה לא כל כך מעניינת. אנחנו פשוט מאמינים בעצמנו, לא עוזבים את המשחק לרגע ואני באמת גאה בכולם על המאמץ”.