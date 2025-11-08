יום שבת, 08.11.2025 שעה 20:14
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1514-1710הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
416-710הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

קטטה ביציעי חיפה, מוחמד התעמת עם קהל סכנין

לא שקט בדוחא ב-3:3: בדקה ה-62 אוהדי האורחת התעמתו עם כוחות האבטחה והשיטור, כשבסיום הקשר ניסה להגיע לעבר האוהדים באדום, אך נעצר ע"י השוטרים

|
עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

לא היה שקט במפגש הצפוניות: מלבד המשחק המשוגע ורווי השערים על כר הדשא באצטדיון דוחא שהסתיים ב-3:3, היה גם סוער ביציעים – מהומה התרחשה הערב (שבת) ביציעי מכבי חיפה, כזו שאף כללה קטטות בין האוהדים האורחים למאבטחים ולכוחות השיטור במקום. בהמשך, עלי מוחמד התעמת עם אוהדי המארחת.

עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)עימותים בין כוחות המשטרה עם אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

כאמור, בעניינו של הקשר – בסיום המשחק שנגמר בעוד דרמה גדולה ומאכזבת עבור הירוקים, מוחמד התעמת עם אוהדי הקבוצה המארחת, כשניסה להגיע לעברם ועשה את כיוונו ליציעי המארחת, אך השוטרים עצרו בעדו. בחיפה טוענים כי אוהדי סכנין קיללו אותו, ואילו בצד השני טוענים כי הקשר התגרה באוהדי הקבוצה.

עלי מוחמד התעמת עם אוהדי סכנין (פרטי)עלי מוחמד התעמת עם אוהדי סכנין (פרטי)

באשר לפרטים על הקטטה – אחד המאבטחים נלקח בעקבותיה לטיפול בבית החולים.

האירועים החריגים התרחשו במסגרת משחקה של מכבי חיפה מול בני סכנין במסגרת המחזור ה-10 בליגת העל, כאשר האורחת שוב הובילה ושוב ספגה שער מאוחר בדקות הסיום, והיא עדיין ללא ניצחון בקדנציה הנוכחית של ברק בכר.

