יום שבת, 08.11.2025 שעה 19:46
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
286-3510באיירן מינכן1
2213-2010לייפציג2
217-1610בורוסיה דורטמונד3
2014-2410באייר לברקוזן4
1916-2110הופנהיים5
1810-149שטוטגרט6
1518-1510ורדר ברמן7
1412-169פ.צ. קלן8
1419-229איינטרכט פרנקפורט9
1217-1310אוניון ברלין10
1013-119פרייבורג11
916-910המבורג12
818-1210וולפסבורג13
721-129אוגסבורג14
718-89סט. פאולי15
618-109בורוסיה מנשנגלדבאך16
517-109מיינץ17
523-810היידנהיים18

אחרי 16 ניצחונות רצופים: 2:2 דרמטי לבאיירן

הבווארים איבדו נקודות לראשונה העונה, קיין כבש בתוספת הזמן ומנע הפסד לאוניון ברלין במסגרת המחזור ה-10 בבונדסליגה. 0:6 ללברקוזן, 1:1 לדורטמונד

|
הארי קיין מאוכזב (IMAGO)
הארי קיין מאוכזב (IMAGO)

אחרי 16 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, באיירן מינכן נעצרה הערב (שבת). הבווארים כבר היו בדרך להפסד מפתיע מול אוניון ברלין במסגרת המחזור ה-10 בבונדסליגה, אך השיגו 2:2 מאוחר. בשאר משחקי המחזור, באייר לברקוזן התפוצצה עם 0:6 על היידנהיים, המבורג ודורטמונד נפרדו ב-1:1 דרמטי והופנהיים ניצחה 1:3 את לייפציג.

אוניון ברלין – באיירן מינכן 2:2

זה התחיל פחות טוב עבור החבורה של וינסנט קומפני, כשלואיס דיאס רק השווה (38’) זמנית לצד צמד של דנילו דוהקי (27’, 83’). אבל האלופה לא אמרה נואש והצליחה לאזן שוב, כשהארי קיין כבש בתוספת הזמן (93’) שער שקבע חלוקת נקודות. מוליכת הליגה הגרמנית עדיין ללא הפסד, אולם כאמור איבוד נקודות נראשון מבחינתה בזירה המקומית ובכלל.

לברקוזן – היידנהיים 0:6

אחרי ה-3:0 שספגה מבאיירן במחזור שעבר, המארחת התעשתה ובגדול נגד נועלת הטבלה. פטריק שיק (2’, 22’) סיים עם צמד, יונאס הופמן כבש גם הוא (16’) כשגם ארנסט פוקו (27’) וצמד של אבראהים מאזא (46’, 53’) היו חלק מהשישייה המוחצת של סגנית האלופה. לברקוזן עלתה למאזן של 20 נקודות מתוך 30 אפשריות.

חגיגה בבאייר לברקוזן (IMAGO)חגיגה בבאייר לברקוזן (IMAGO)

המבורג – דורטמונד 1:1

הצהובים שחורים הגיעו להתמודדות על רקע ההפסד 4:1 למנצ’סטר סיטי בליגת האלופות וקיוו להתאושש עם שלוש נקודות בליגה. אחרי מחצית מאופסת, בדקה ה-64 קרני צ'וקוואמקה כבש מבישול של ניקו שלוטרבק. המארחת, שמרה את הטוב לסוף כשרנספורד-יבואה קניגסדרפר הכניע את גרגור קובל בדקה ה-97 כדי לקבוע שוויון בדרמה גדולה.

ניקו שלוטרבק לא מרוצה (IMAGO)ניקו שלוטרבק לא מרוצה (IMAGO)

הופנהיים – לייפציג 1:3

רצף של שלושה ניצחונות מבחינת לייפציג הגיע לסיומו היום עם ההפסד הזה. החבורה של אולה ורנר דווקא עלתה ראשונה על לוח התוצאות עם שער של יאן דיומאנדה בדקה התשיעית, אבל המהפך קרה עוד במחצית הראשונה – אלביאן חיידרי (20’) וטים למפרלה (38’) קבעו 1:2 הופנהיים, כשגרישה פרומל נעץ את השלישי בדקה ה-79 וסגר סיפור.

