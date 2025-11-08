עוד מאותו הניגון: קומו וקליארי נפרדו ב-0:0

לאחר שפיזה גברה אתמול 0:1 על קרמונזה, הערב (שבת) המשיך המחזור ה-11 בליגה האיטלקית. מי שפתחו את משחקי היום הן קומו של ססק פאברגאס שאירחה את קליארי להתמודדות שהסתיימה ב-0:0. במקביל, לצ’ה ו-ורונה נפרדו אף הם בתיקו חסר שערים.

קומו – קליארי 0:0

ססק פאברגאס וחניכיו רשמו תיקו מאופס בפעם השלישית מתוך ארבעת המשחקים האחרונים שלהם. דווקא האורחת כבשה שער בדקה ה-21, אך הוא נפסל. בעקבות תוצאת ההתמודדות, קומו דורכת במקום ולא מצליחה להיצמד לצמרת הגבוהה,בעוד הקבוצה מסרדיניה שומרת על מרחק סביר מהתחתית.

מצד לצד: לצ'ה ו-ורונה נפרדות בתיקו קצבי

לצ’ה – ורונה 0:0

קרב תחתית בין שתי קבוצות שנמצאות במומנטום שלילי והיו נואשות לאוויר ניצחון. המשחק היה שקול עם יתרון קל ביצירת מצבים למארחת, שלא הצליחה להביא את יתרונה לכדי כיבוש, וכתוצאה מכך לא הצליחה ליצור רצף ניצחונות. מנגד, לאחר שני הפסדים רצופים, ורונה עצרה במעט את כדור השלג, אך היא עדיין ממוקמת מתחת לקו האדום ושקועה עמוק במאבקי התחתית.