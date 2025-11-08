יום שבת, 08.11.2025 שעה 19:47
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
217-1510מילאן3
215-1010רומא4
188-1610בולוניה5
1810-1410יובנטוס6
186-1211קומו7
157-1310לאציו8
1515-1210אודינזה9
1413-1211קרמונזה10
138-1310אטאלנטה11
1312-1110ססואולו12
1316-1010טורינו13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
712-510פארמה17
614-610גנואה18
616-611ורונה19
416-710פיורנטינה20

עוד מאותו הניגון: קומו וקליארי נפרדו ב-0:0

פברגאס וחניכיו אירחו את הקבוצה מסרדיניה ורשמו תיקו מאופס שלישי בארבעת המשחקים האחרונים שלהם. ההתמודדות בין לצ'ה לוורונה הסתיימה באותה תוצאה

|
ניקו פאס מול קליארי (IMAGO)
ניקו פאס מול קליארי (IMAGO)

לאחר שפיזה גברה אתמול 0:1 על קרמונזה, הערב (שבת) המשיך המחזור ה-11 בליגה האיטלקית. מי שפתחו את משחקי היום הן קומו של ססק פאברגאס שאירחה את קליארי להתמודדות שהסתיימה ב-0:0. במקביל, לצ’ה ו-ורונה נפרדו אף הם בתיקו חסר שערים.

קומו – קליארי 0:0

ססק פאברגאס וחניכיו רשמו תיקו מאופס בפעם השלישית מתוך ארבעת המשחקים האחרונים שלהם. דווקא האורחת כבשה שער בדקה ה-21, אך הוא נפסל. בעקבות תוצאת ההתמודדות, קומו דורכת במקום ולא מצליחה להיצמד לצמרת הגבוהה,בעוד הקבוצה מסרדיניה שומרת על מרחק סביר מהתחתית.

מצד לצד: לצ'ה ו-ורונה נפרדות בתיקו קצבי

לצ’ה – ורונה 0:0

קרב תחתית בין שתי קבוצות שנמצאות במומנטום שלילי והיו נואשות לאוויר ניצחון. המשחק היה שקול עם יתרון קל ביצירת מצבים למארחת, שלא הצליחה להביא את יתרונה לכדי כיבוש, וכתוצאה מכך לא הצליחה ליצור רצף ניצחונות. מנגד, לאחר שני הפסדים רצופים, ורונה עצרה במעט את כדור השלג, אך היא עדיין ממוקמת מתחת לקו האדום ושקועה עמוק במאבקי התחתית.

