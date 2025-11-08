ילדים א': ניצחון ראשון ומתוק לבית"ר חיפה

קבוצת ילדים א' של בית"ר חיפה זכתה לשיבוץ מאתגר בליגת שרון בעונה זו. הבוקר (שבת) אירחה הקבוצה את הפועל עפולה, בתקווה לזכות בניצחון ראשון לאחר חמישה הפסדים בחמישה משחקי ליגה. עפולה מצידה קיוותה לניצחון שני העונה. משחק בין שתי קבוצות נחושות, שהיו חזק בתמונת המשחק, אך לבסוף הקבוצה המארחת הייתה זו שחגגה.



המשחק נפתח בלחץ גבוה של הפועל עפולה, שניסתה להכתיב קצב מהיר ולייצר עומס על ההגנה של בית”ר חיפה, אך בדקה ה-10 הייתה זו בית"ר חיפה שעלתה ליתרון 0:1, זאת לאחר שהתקפה מסודרת הסתיימה בביצוע מצוין של עידו דביר, שעם תנועה של חלוץ אמיתי, סיים בבעיטה חדה מרחבת ה-16 לפינה. לאחר השער עפולה השתלטה על המשחק, הגיעה למצבים מסוכנים ותקפה ללא הפסקה, אך בית”ר חיפה ירדה להפסקת המחצית עם יתרון 0:1 בזכות הגנה עיקשת ומסודרת.



עפולה המשיכה בקצב הגבוה גם במחצית השניה.בדקה ה-45 ערבוביה ברחבת חיפה הסתיימה בבעיטה מתיבת החמש מרגלו של עידו עזר, שקבע שוויון 1:1. בדקה ה-52, מהפך. מסירת רוחב של עפולה הגיעה לדניאל מרגולין, שגדל בבית”ר חיפה ועבר לעפולה בפגרה, דחק את הכדור לרשת מקרוב , והפך את התוצאה - 1:2 לזכות עפולה.



בדקה ה-70 בן ברקוביץ', שהוקפץ מקבוצת ילדים ב' ועלה למגרש דקות ספורות קודם לכן, חטף כדור, עבר שחקן אורח ושלח כדור עומק של חצי מגרש לבן ברקוביץ', שעקף את המגן ושחרר בעיטה מדויקת לפינה הרחוקה — שער ענק שקבע שוויון 2:2.

בדקה האחרונה של המשחק מהפך צהוב: עידו כהן, שהרשים בביצועיו, חטף כדור 20 מטרים מהרחבה ומסר ליאיר פרקש, שביצע חילופי מסירות עם אופיר לוגסי שבעט לשער, הכדור נהדף וגיע לרגליים של עידו בניזרי, שגם הוא עלה מהספסל, בניזרי דחק מקרוב וקבע את תוצאת המשחק - 2:3 לזכות בית"ר חיפה.

ציון חנוכה, המשמש גם כמאמן הקבוצה וגם כמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה של בית"ר חיפה, אמר בסיום: “פתחנו בלחץ, אבל ידענו לשמור על קור רוח. רציתי לראות את הילדים מגיבים כמו קבוצה גדולה — והם עשו את זה עם גול ראשון פשוט מושלם. במחצית השניה הרגשתי שאנחנו צריכים אנרגיה חדשה.

“יש לנו ספסל איכותי, הילדים שעלו נתנו הכול. זה ניצחון של קבוצה ושל עומק סגל. אני גאה בילדים. זה לא רק הניצחון — זו הדרך. השנה האחרונה הייתה שנה של בנייה, של עבודה קשה, של עלייה ברמת האימונים וברמת כל המועדון. הראינו היום קבוצה עם לב, מחויבות ורעב לנצח עד השנייה האחרונה. אחרי שנים שלא היינו בליגת שרון — חזרנו, ואנחנו כאן בכדי להישאר”.