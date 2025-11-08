מכבי ת"א ומכבי חיפה יוצאות לפגרה עם 30 נק' כ"א

רגע לפני פגרה של כמעט חודש ימים (המחזור ה-13 יחל ב-06/12), הרי שהתקיים לו המחזור ה-12 בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2010. במוקד, משחקיהן של המוליכות, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שניצחו, בהתאמה, את הפועל חדרה והפועל רעננה. מכבי נתניה רשמה 0:6 על הפועל קריית שמונה מהתחתית.

מעבר לכך, בני יהודה תל אביב רשמה 0:2 על הפועל ירושלים, בניצחון ביתי בזכות שערים של מוסא מוסראתי ואיתי טוב. מחר (ראשון) מכבי פתח תקווה תפגוש את הפועל רמת גן. בשני (10/11) יתמודדו מ.כ נהלל יזרעאל והפועל פתח תקווה וביום רביעי (12/11) יינעל המחזור כשהפועל ניר רמת השרון תארח את מ.ס. אשדוד.

| הפועל תל אביב – הפועל ראשון לציון 1:2

מחצית אחת ודי. שחקניו של אופיר אמסטרדמר עם ניצחון שביעי העונה בליגה. ראשון לציון, העולה החדשה, נשארת בתחתית הטבלה עם שבעה הפסדים. הכתומים מהשפלה עלו ליתרון משער של נשגב שאול, שון מיירין במהרה ל-1:1 ויהלי אברהם קבע 1:2 רגע לפני הירידה למחצית. האדומים ממתחם וולפסון כבר עם 21 שערי ליגה.

אופיר אמסטרדמר (לילך וויס-רוזנברג)

| מכבי תל אביב – הפועל חדרה 0:2

התל אביבים יוצאים לפגרה עם 30 נקודות ביד, בראש הטבלה. הפועל חדרה, למרות מיקומה בטבלה (צמרת) לא היוותה יריבה של ממש והחבר'ה של יהונתן סופר ידעו לקחת לידיהם את מלוא הנקודות, בזכות צמד שערים של מוחמד אגבאריה. לזכותו כבר שמונה שערים העונה. מכבי תל אביב מושלמת במאמן משחקי הבית שלה. בשישה משחקים, רשמה שישה ניצחונות.

יהונתן סופר (שחר גרוס)

| מכבי חיפה – הפועל רעננה 1:3

בדומה למכבי תל אביב, גם הירוקים, אותם מאמן אליעזר בן אהרון, רשמו ניצחון ועל כן יוצאים לפגרה עם 30 נקודות כשחולקים הם המקום הראשון. אריאל דורה סיפק תצוגת תכלית והתכבד בשלושער (!) בתוך 16 דקות בלבד. דורה עם 13 שערים בכל המסגרות העונה. אריאל ספיבק, קפטן רעננה, צימק ל-3:1. מכבי חיפה היא הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה.

אליעזר בן אהרון (לילך וויס-רוזנברג)

| מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה 0:6

נתניה עם מעל 20 שערי ליגה, נוכח התוצאה. קריית שמונה לא הייתה במשחק ויצאה מנתניה באכזבה גדולה. עם בני לם על הקווים, שישה שחקנים שונים הביאו לניצחון בצהוב-שחור. הלל קוז'וק, יובל איצקוביץ, אור אדן, גלי גורדון, איתן קיהן ומוחמד ג'בארין קבעו את תוצאת המשחק. ניצחון שלישי העונה, מבחינת היהלומים, על האפס מול היריבה, כולל ה-0:3 מול מכבי תל אביב.

קבוצת נערים ב' של מכבי נתניה (מואיד עויסאת)

| בני יהודה ת"א – הפועל ירושלים 0:2

הכתומים של אביב ריין עם ניצחון ראשון לאחר ארבעה משחקים בהם השיגו נקודה אחת בלבד. מוסא מוסרתי ואיתי טוב השאירו את מלוא הנקודות בבית מול הירולשמים. בני יהודה עולה ל-20 נקודות, בעוד הפועל ירושלים נשארת בחלקו התחתון של הטבלה עם הפסד ליגה שישי במספר. למרות התוצאות האחרונות, בני יהודה עדיין בין הקבוצות הטובות יותר במשחקי הבית שלהן.

אביב ריין (פרטי)

| בית"ר ירושלים – הפועל באר שבע (הערב, 08/11, בית וגן 1 תחתון ירושלים, 20:00)

| מכבי פתח תקווה – הפועל רמת גן (09/11, מכבי סינתטי פתח תקווה, 17:00)

| מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל פתח תקווה (10/11, נהלל, 20:00)

| הפועל ניר רמת השרון – מ.ס. אשדוד (12/11, הסינתטי רמת השרון, 18:15)