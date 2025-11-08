יום שבת, 08.11.2025 שעה 18:30
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

מיצ'יץ' ואוטורו בסגל הפועל ת"א, הארפר מנגד

הסופרסטאר של האדומים יהיה חלק מגמר גביע ווינר, ויחד איתו יעלו גם הסנטר ובראיינט, מוטלי בחוץ. אצל הקבוצה מהבירה ישחק כוכב הקבוצה יחד עם לאמב

|
וסיליה מיציץ' (הפועל
וסיליה מיציץ' (הפועל "IBI" תל אביב)

הפועל תל אביב והפועל ירושלים ייפגשו הערב (שבת) בגמר גביע ווינר, ומדובר בגמר הראשון בין הקבוצות על תואר. מי שנכלל בסגל של דימיטריס איטודיס הוא וסיליה מיצ’יץ’, לאחר שטרם נרשם במסגרת הליגה המקומית.

חוץ ממנו, הזרים שיעמדו לרשות המאמן היווני הם אלייז’ה בראיינט, אנטוניו בלייקני, איש ויינרייט ודן אוטורו. מנגד, אצל המארחת הפועל ירושלים יעמדו לרשות יונתן אלון ג’ארד הארפר, ג’סטין סמית’, אוסטין ווילי, אנתוני לאמב וג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס.

האדומים מתל אביב הגיעו למעמד הגמר לאחר שגברו על הפועל העמק בחצי הגמר, בעוד הקבוצה מהבירה רשמה ניצחון עח מכבי תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */