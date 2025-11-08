אלמוג, גנאח וקאנגווה בהרכב ב"ש מול אשדוד

קרב דרומיות במסגרת המחזור העשירי בליגת העל יתקיים הערב (שבת, 19:30) באצטדיון טרנר, כשהפועל באר שבע תארח את מ.ס אשדוד למשחק מסקרן במיוחד.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואילון אלמוג.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יסקי, טום בן זקן, טימותי אוואני, איברהים דיאקטה, מוחמד עאמר, רועי גורדנה, שלו הרוש, אילי תמם, נועם מוצ’ה, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

רן קוז'וק (ראובן שוורץ)

המוליכה רשמה ניצחון ענק בטדי על בית”ר ירושלים ובכך היא חזרה למקום הראשון לאחר החלטת בית הדין להעניק ניצחון טכני למכבי ת”א. סגנית האלופה רוצה להבטיח הערב לפחות שבוע נוסף בפסגה, ולרשום ניצחון שלישי ברציפות.

מנגד, הקבוצה מעיר הנמל בכושר נפלא ותגיע אחרי 1:4 אדיר על הפועל חיפה, שהעלה את חיים סילבס והשחקנים שלו למקום השישי עם 14 נקודות. העונה של אשדוד נהדרת, אך גם שם יודעים שניצחון בטרנר יהיה הצהרת כוונות ואיתות לעדכון המטרות, אולי לפלייאוף עליון.

חיים סילבס (שחר גרוס)

זה לא יהיה קל, כי להפועל באר שבע יש מעידה אחת בלבד עונה וגם זה ב-1:0 קטן לקריית שמונה בתוספת הזמן. מעבר לכך, האדומים רשמו שמונה ניצחונות, אפס תוצאות תיקו ובסך הכל הם עם 24 נקודות מתוך 27 אפשריות, מאזן מרשים במיוחד.