יום שני, 10.11.2025 שעה 20:18
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אלמוג, גנאח וקאנגווה בהרכב ב"ש מול אשדוד

החלוץ יחליף את זלאטנוביץ' ב-19:30, ביטון ישלים את ההתקפה, ונטורה ופרץ את הקישור. מזרחי, בלוריאן, דיופ ולופס בהגנה. מוצ'ה ואנסה יפתחו מנגד

|
אילון אלמוג (ראובן שוורץ)
אילון אלמוג (ראובן שוורץ)

קרב דרומיות במסגרת המחזור העשירי בליגת העל יתקיים הערב (שבת, 19:30) באצטדיון טרנר, כשהפועל באר שבע תארח את מ.ס אשדוד למשחק מסקרן במיוחד.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואילון אלמוג.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יסקי, טום בן זקן, טימותי אוואני, איברהים דיאקטה, מוחמד עאמר, רועי גורדנה, שלו הרוש, אילי תמם, נועם מוצ’ה, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

רן קוזרן קוז'וק (ראובן שוורץ)

המוליכה רשמה ניצחון ענק בטדי על בית”ר ירושלים ובכך היא חזרה למקום הראשון לאחר החלטת בית הדין להעניק ניצחון טכני למכבי ת”א. סגנית האלופה רוצה להבטיח הערב לפחות שבוע נוסף בפסגה, ולרשום ניצחון שלישי ברציפות.

מנגד, הקבוצה מעיר הנמל בכושר נפלא ותגיע אחרי 1:4 אדיר על הפועל חיפה, שהעלה את חיים סילבס והשחקנים שלו למקום השישי עם 14 נקודות. העונה של אשדוד נהדרת, אך גם שם יודעים שניצחון בטרנר יהיה הצהרת כוונות ואיתות לעדכון המטרות, אולי לפלייאוף עליון.

חיים סילבס (שחר גרוס)חיים סילבס (שחר גרוס)

זה לא יהיה קל, כי להפועל באר שבע יש מעידה אחת בלבד עונה וגם זה ב-1:0 קטן לקריית שמונה בתוספת הזמן. מעבר לכך, האדומים רשמו שמונה ניצחונות, אפס תוצאות תיקו ובסך הכל הם עם 24 נקודות מתוך 27 אפשריות, מאזן מרשים במיוחד.

