סביליה גברה 0:1 על אוססונה, וארגס הכריע

אחרי ה-1:1 בין אלצ’ה לריאל סוסיאדד אתמול, המחזור ה-12 בליגה הספרדית נמשך היום (שבת) עם ארבעה משחקים. הראשונה לחגוג הייתה ג’ירונה שהשיגה 0:1 יקר על אלאבס. בנוסף, סביליה ניצחה 0:1 את אוססונה.

סביליה – אוססונה 0:1

האנדלוסים חגגו לעיני הביתי בזכות שער אחד בודד של הקיצוני השמאלי רובן וארגס, שהכריע את ההתמודדות בדקה ה-51 עם פנדל מדויק, כשעד הסיום כמובן התוצאה נותרה על כנה. בזכות הניצחון, סביליה עלתה ל-16 נקודות ומתקרבת לשישייה הראשונה בטבלה, כשמנגד אוססונה קרובה מאוד לקו האדום, כשהיא בתחתית עם 11 נקודות בלבד.

ג’ירונה – אלאבס 0:1

המארחת חגגה לעיני הקהל הביתי בזכות שער של יליד ישראל, הקשר ויקטור ציגנקוב שהרשית בדקה ה-16, שער שנשמר עד לסיום המשחק. בזכות הניצחון, ג’ירונה, שנמצאת בעונה לא טובה, העלתה את מאזנה ל-10 נקודות מפתיחת העונה ואילו האורחים, שדווקא פתחו היטב וקרובים לצמרת הטבלה בלה ליגה, נכנעו לראשונה אחרי שני ניצחונות בליגה ובגביע הספרדי.

שחקני ג'ירונה חוגגים (La Liga)