יום שבת, 08.11.2025 שעה 19:46
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1619-1812סביליה8
1511-1112אלאבס9
1514-1312אלצ'ה10
1414-1211ראיו וייקאנו11
1413-1111אתלטיק בילבאו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
920-1511לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
819-711אוביידו20

סביליה גברה 0:1 על אוססונה, וארגס הכריע

אחרי התבוסה לאתלטיקו, האנדלוסים התאוששו, כשהקיצוני השמאלי כבש בפנדל בדקה ה-51. ג'ירונה ניצחה בתוצאה זהה את אלאבס, צינקוב יליד נהריה כבש. צפו

|
רובן וארגס (IMAGO)
רובן וארגס (IMAGO)

אחרי ה-1:1 בין אלצ’ה לריאל סוסיאדד אתמול, המחזור ה-12 בליגה הספרדית נמשך היום (שבת) עם ארבעה משחקים. הראשונה לחגוג הייתה ג’ירונה שהשיגה 0:1 יקר על אלאבס. בנוסף, סביליה ניצחה 0:1 את אוססונה.

סביליה – אוססונה 0:1

האנדלוסים חגגו לעיני הביתי בזכות שער אחד בודד של הקיצוני השמאלי רובן וארגס, שהכריע את ההתמודדות בדקה ה-51 עם פנדל מדויק, כשעד הסיום כמובן התוצאה נותרה על כנה. בזכות הניצחון, סביליה עלתה ל-16 נקודות ומתקרבת לשישייה הראשונה בטבלה, כשמנגד אוססונה קרובה מאוד לקו האדום, כשהיא בתחתית עם 11 נקודות בלבד.

ג’ירונה – אלאבס 0:1

המארחת חגגה לעיני הקהל הביתי בזכות שער של יליד ישראל, הקשר ויקטור ציגנקוב שהרשית בדקה ה-16, שער שנשמר עד לסיום המשחק. בזכות הניצחון, ג’ירונה, שנמצאת בעונה לא טובה, העלתה את מאזנה ל-10 נקודות מפתיחת העונה ואילו האורחים, שדווקא פתחו היטב וקרובים לצמרת הטבלה בלה ליגה, נכנעו לראשונה אחרי שני ניצחונות בליגה ובגביע הספרדי.

שחקני גשחקני ג'ירונה חוגגים (La Liga)
ויקטור, האבא שלהם: 0:1 לג'ירונה על אלאבס
הוספת תגובה



טוען תגובות...
