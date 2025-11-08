יום שבת, 08.11.2025 שעה 17:31
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1514-1710הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
416-710הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"הרמנו את עצמנו בחצי השני, אבל זה לא מספיק"

אליניב ברדה דיבר לאחר איבוד הנקודות של הפועל ת"א מול הפועל י-ם: "אי אפשר להיות מרוצה מנקודה, נעבוד קשה בפגרה". אריה: "ממשיכים בתהליך שלנו"

|
אליניב ברדה (אורן בן חקון)
אליניב ברדה (אורן בן חקון)

הפועל תל אביב לא הצליחה לייצר רצף ניצחונות חדש היום (שבת) במסגרת המחזור ה-10 של ליגת העל ונעצרה עם 0:0 מול הפועל ירושלים, שמצידה סיימה עם תיקו רביעי ברציפות.

לאחר המשחק, אליניב ברדה מאמן הפועל ת”א סיכם: “היום ייצרנו מצבים, זה שלא כבשנו זה חלק מהמשחק. היום ידענו לאסוף את הנקודה, כמה שאי אפשר להיות מרוצה ממנה, בטח שאתה הפועל תל אביב. הרמנו את עצמנו בחצי השני, אבל זה לא מספיק”.

על שיבוץ השחקנים בהרכב והזזתם בין עמדות שונות: “כל מי שנמצא בקבוצה הוא מתאים להפועל תל אביב, אנחנו צריכים למצוא את הציוות הנכון”.

עמרי אלטמן תופס את הפנים (אורן בן חקון)עמרי אלטמן תופס את הפנים (אורן בן חקון)

על הפגרה: “הפגרה הקודמת לא עשתה לנו טוב, כי בוטל משחק. אנחנו נרצה לעשות הכנה כמו שצריך, אולי מחנה אימונים. אנחנו צריכים לעבוד קשה”.

מאמן היריבה, זיו אריה, אמר בסיום על תחושותיו: “יותר חשוב מהכל, יש לנו חמישה חללים עדיין בעזה. חשוב לעזור למשפחות האלה. אני יוצא בסדר, אנחנו חייבים לנצח. עשינו את המקסימום, ממשיכים הלאה. לא נכנס לניתוחים מקצועיים כרגע, אנחנו ממשיכים בתהליך שלנו”.

על הדבר שהוא רוצה לשפר בקבוצתו: “המצב הבריאותי, שיהיה לי סגל מלא, לא היה משחק אחד עם סגל מלא”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

על הירידה ביכולתו של סדריק דון: ”הלוואי עליי שחקנים כמו סדריק, גם מבחינה מקצועית וגם בגישה, אני מבסוט ממנו מאוד”.

חלוץ הפועל תל אביב, עמרי אלטמן, על מה שהיה חסר לקבוצתו: “לשחק את הכדורגל שלנו, היינו מבולגנים. חשוב לא להפסיד משחקים כאלה ולשמור על שער נקי. נעבוד קשה לייצר מצבים”.

“לא קשה לנו לייצר, זה היה חסר בשני המשחקים האחרונים. אנחנו נעבוד על זה בשלושה שבועות הקרובים. הגולים יגיעו ונביא ניצחונות”.

שוער הפועל ירושלים, נדב זמיר, על מה שחסר למועדונו: ”שאלה טובה, לא יודע לענות על זה. דברים מתחברים לנו ככל שהמשחקים מתקדמים. זה יגיע במשחקים הבאים”.

על השער נקי ששמר: “הפועל תל אביב קבוצה אדירה בעלת יכולות התקפיות. שמח שהצלחנו לשמור על שער נקי, אך אנחנו צריכים לנצח ואנחנו רוצים להתחבר ביחד”.

“הפועל י-ם לגמרי מסוגלת להישאר הליגה, אנחנו נאסוף את עצמנו בזמן הפגרה”.

