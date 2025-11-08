לאזטיץ': צופה למשחק שיכול ללכת לכל צד

לאחר ההפסד 2:0 של מכבי תל אביב ביום חמישי האחרון לאסטון וילה במסגרת הליגה האירופית, הצהובים יארחו מחר (ראשון, 20:30) למפגש ענקיות את בית”ר ירושלים, למשחק בעל השפעות מהותיות על צמרת טבלת ליגת העל. מאמן האלופה, זרקו לאזטיץ’, ושחקן הקבוצה, הליו וארלה דיברו במסיבת עיתונאים לקראת המשחק. מי שיחזר בשורות הצהובים הוא עלי קמארה שנפצע מול האנגלים, והוא ייעדר כשבועיים עקב שבר בצלעות.

על כך שהגיע חמש שעות קודם לפני המשחק מול אסטון וילה אמר: “לא הכנה אידיאלית, אבל ניסינו להתרכז בדברים שהיינו יכולים וזאת הייתה המציאות. זה היה בגלל אבטחה”.

על המשחק עצמו באירופה: “משחק טוב מול וילה, צעד טוב קדימה. ניסינו להתכונן כמו תמיד והראנו שזה משתלם לנו להיות אמיצים. נראינו טוב יותר, עם רגעים טובים ותזמון טוב. אנחנו רוצים להראות גישה דומה מחר”.

שחקני מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

על הפנדל במשחק וילה: “אנחנו צריכים ללמוד לשחק בדרך חזקה כל המשחק, לא משנה מתי היינו יכולים להיות בעניינים, לכבוש שער ולחזור למשחק”.

על מצבו של קמארה: “הוא עדיין בבית החולים, הוא שבר את הצלעות וייעדר לשבועיים”.

על המשחק מחר שמצפה לקבוצתו: “בית”ר קבוצה שהתקדמה מאוד מהעונה שעברה. הם היו טובים מול באר שבע. הם הוכיחו שהם ברמה טובה וזו מוטיבציה עבור שחקניי שהם ברמה גבוהה”.

מוחמד עלי קמארה עם הצוות הרפואי (ראובן שוורץ)

“המשחק הקודם מולם היה שקול, וזה היה אחרי משחק באירופה. אני צופה למשחק דומה שיכול ללכת לכל צד. מחמאות למאמן שלהם, אנחנו נהיה מוכנים”.

וארלה נשאל על ההתאקלמות שלו בישראל והשיב כך: “אני מאוד שמח להיות פה, לא רק במועדון, אלא במדינה. זו עיר מאוד טובה ואני מנסה להנות ממנה. אין לי הרבה זמן בגלל אימונים ומשחקים אבל אני משתדל להנות. אני רציתי לבוא, ואני מאוד שמח לשחק עבור המועדון הזה”.

על ההישג של מדינתו קאבו ורדה בהעפלתה למונדיאל: “אני מאוד שמח על ההישג של הנבחרת, אבל עכשיו הפוקוס הוא במכבי ולהשיג את האליפות שוב”.

הליו וארלה במסיבת עיתונאים (שחר גרוס)

על משחקו הטוב מול אסטון וילה: “הרגשתי טוב, כולם נתנו לי ביטחון, והרגשתי שאני ברמה שלי. אני מנסה לעזור לקבוצה”.

על בית”ר: ”משחק מאוד קשה, בית”ר קבוצה מאוד טובה, אבל אנחנו באים לנצח, כי שמשחקים במכבי צריך לראות את הניצחון כל הזמן, בשבילנו ובשביל האוהדים”.

“אנחנו צריכים לעשות צעד אחר צעד ואנחנו משחקים נגד קבוצות טובות מאוד. אני חושב שיש לנו קבוצה מספיק טובה כדי להשיג נקודות באירופה”.

על השינוי בין אירופה לליגה המקומית: ”אנחנו מוכנים, זו לא הפעם הראשונה שאנחנו עוברים את זה. כולם מוכנים למשחק מחר”.