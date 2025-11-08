גורה וסייף בהרכב מכבי חיפה מול בני סכנין

לאחר שתי תוצאות תיקו בעקבות ספיגות מאוחרות בפתיחת עידן ברק בכר, מכבי חיפה תתארח היום (שבת) ב-17:30 אצל בני סכנין ותנסה לצאת לדרך חדשה.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, קני סייף, עלי מוחמד, פטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג’י גורה וטריבנטה סטיוארט.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, חסן חילו, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן ובסיל חורי.

הירוקים כאמור פתחו עם שתי אכזבות גדולות את העידן החדש מול עירוני טבריה והפועל ירושלים, אך גם לפניו היו במצב רע כשהם סופרים כרגע כבר שישה משחקים ברציפות ללא ניצחון.

מנגד, בני סכנין בתקופה טובה לאחר שלא הפסידה בחמת המשחקים האחרונים, בהם אף הצליחה לנצח את מכבי נתניה וטבריה ולסיים בתיקו עם מכבי תל אביב, כשבשני המחזורים האחרונים סיימה פעמיים בתיקו: עם הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה.