יום שבת, 08.11.2025 שעה 17:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1514-1710הפועל ת"א4
1519-189מכבי נתניה5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
416-710הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

גורה וסייף בהרכב מכבי חיפה מול בני סכנין

הירוקים חוזרים למערך של 4 שחקנים בהגנה לקראת המשחק ב-17:30 כשיובאנוביץ' ופודגוראנו איבדו את מקומם ב-11. מנגד, חורי סלמן וקוג'י בהתקפת המארחת

|
קנג'י גורה (עמרי שטיין)
קנג'י גורה (עמרי שטיין)

לאחר שתי תוצאות תיקו בעקבות ספיגות מאוחרות בפתיחת עידן ברק בכר, מכבי חיפה תתארח היום (שבת) ב-17:30 אצל בני סכנין ותנסה לצאת לדרך חדשה.

הרכב מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, קני סייף, עלי מוחמד, פטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג’י גורה וטריבנטה סטיוארט.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, חסן חילו, מארון גנטוס, קרלו ברוצ’יץ’, עדן שמיר, עומר אבוהב, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן ובסיל חורי.

הירוקים כאמור פתחו עם שתי אכזבות גדולות את העידן החדש מול עירוני טבריה והפועל ירושלים, אך גם לפניו היו במצב רע כשהם סופרים כרגע כבר שישה משחקים ברציפות ללא ניצחון.

מנגד, בני סכנין בתקופה טובה לאחר שלא הפסידה בחמת המשחקים האחרונים, בהם אף הצליחה לנצח את מכבי נתניה וטבריה ולסיים בתיקו עם מכבי תל אביב, כשבשני המחזורים האחרונים סיימה פעמיים בתיקו: עם הפועל ירושלים והפועל פתח תקווה.

