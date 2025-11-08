לראשונה: רותם חטואל תורגל בהרכב הפועל חיפה

הפועל חיפה תארח מחר (ראשון, 20:00) את הפועל פ"ת ותנסה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים לא פשוטים לבית"ר ירושלים ולמ.ס אשדוד, במהלכם הקבוצה ספגה שלושה שערים.

המאמן גל אראל מתכנן 3 שינוים לעומת ההרכב שפתח מול אשדוד כאשר העיקרי שבהם הוא שילובו לראשונה בהרכב של החלוץ רותם חטואל על חשבון אניס פורת עיאש.

שינוי נוסף הוא הצבתו של יונתן פרבר במקום איתי בוגנים והשינוי השלישי הוא בחזרתו של ברונו רמירז למרכז ההגנה כאשר לירן סרדל יוסט לקישור על חשבון רוי נאווי שיירד לספסל.

ברונו רמירז (עמרי שטיין)

גל אראל התייחס ליריבה: "מדובר בקבוצה טובה, שמשחקת כדורגל שאני אוהב לראות, קבוצה שמזיזה את הכדור טוב, עושה תבניות התקפה מאוד יפות.

ראיתי את המשחק האחרון של הפועל פ"ת נגד בני סכנין, היה לה משחק טוב וזה מאפיין אותה.

“יש לנו את הרעיונות שלנו, זה משחק שחובה לעבור מבחינתנו, מה עוד שאנחנו בבית שלנו, עם הקהל שלנו. נעשה את הכל לקחת שלוש נקודות".