יום שבת, 08.11.2025 שעה 16:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

פליק: בעונה שעברה היה שונה, היינו ברמה אחרת

מאמן ברצלונה לפני סלטה ויגו: "לא דיברתי עם מאמני נבחרות על ניהול דקות לשחקנים שלי, אמרתי לסגל מה אני רוצה". קונדה בספק, אריק גארסיה כשיר

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

מאמן ברצלונה האנזי פליק דיבר במסיבת העיתונאים לקראת משחקה של קבוצתו מחר (ראשון, 22:00) מול סלטה ויגו. הגרמני התייחס לשורה ארוכה של נושאים, מהיכולת הלא יציבה של הקבוצה, דרך מצבת הפצועים, ועד התחושות מהמעבר הצפוי לאצטדיון קאמפ נואו המחודש.

פליק התייחס לדרך שבה הוא חווה את הכדורגל ואמר: "קל מאוד להשוות, אבל צריך להסתכל על התמונה כולה. אני לא אדבר כאן על באיירן מינכן, שם זכינו באליפות בשנה השנייה. כאן יש לנו הרבה פציעות, שחקנים חשובים מאוד חסרים, ואנחנו מנסים להתמודד עם זה בצורה הטובה ביותר. לקחנו נקודה בברוז', ואנחנו במקום השני בלה ליגה. זה רק נובמבר, העונה עוד ארוכה. השחקנים יודעים שהם צריכים לשחק טוב יותר. כשכולם יחזרו, אחרי שניים או שלושה משחקים ניראה טוב יותר, אבל בינתיים אנחנו חייבים להילחם. את המלחמה הזו לא ראיתי מול ברוז', ואני מקווה לראות אותה במשחק הקרוב".

בהמשך דיבר המאמן על ניהול דקות השחקנים הבין-לאומיים: "לא דיברתי על ניהול הדקות של שחקני הנבחרות", אמר בקצרה, כשהוא שומר על זהירות לקראת עומס המשחקים של נובמבר ודצמבר.

דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)דה לה פואנטה וימאל (IMAGO)

לגבי השוער ז’ואן גארסיה אמר פליק: "אנחנו מאוד מרוצים מההתקדמות שלו, אבל נחכה לשובו רק אחרי פגרת הנבחרות".

על המעבר הצפוי של הקבוצה בחזרה לאצטדיון קאמפ נואו סיפר הגרמני בהתרגשות: "אני מקווה שנהיה שם קבוצה חזקה יותר. הרושם הראשוני היה מדהים. אפשר ממש להרגיש את ההיסטוריה של המקום. זה היה מרגש בצורה יוצאת דופן, ואני בטוח שזה יעזור לנו. האוהדים קרובים יותר מאשר במונז’ואיק, וזה הדבר החשוב ביותר לעתיד המועדון. נעשתה שם עבודה מצוינת, ואני רוצה לברך את כולם על כך".

בנוגע לביקורת על היכולת ההגנתית ולחיבור הכללי בין הקווים אמר פליק: "חשוב מאוד שהמועדון נותן בנו אמון. אנחנו יודעים איך הדברים נראים, אנחנו צריכים יותר ביטחון. ראינו את זה מול קלאב ברוז’, קו ההגנה שלנו היה נמוך מדי, וההתקפה רחוקה מדי מהמקום שבו אנחנו רוצים לראות אותה. יש לנו מבנה ברור, ואנחנו רוצים לשמור על חיבור גם כשאין לנו את הכדור. דיברנו על זה ואני מקווה שנראה את זה משתפר כבר מול סלטה".

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

המאמן נגע גם במצב הקבוצה לקראת המשחק הקרוב: "סלטה בכושר טוב כרגע, אפילו במצב טוב מאיתנו. הם ניצחו בארבעה משחקים האחרונים, אבל הכל תלוי במנטליות. דיברנו על זה בחדר ההלבשה, אנחנו רוצים לנצח, לסיים את השבוע עם שלוש נקודות נוספות לפני הפגרה".

פליק התייחס גם להשוואה לעונה הקודמת ולציפיות ממנו: "בעונה שעברה שיחקנו ברמה אחרת. דיברנו על המשחק מול קלאב ברוז’ והם יודעים בדיוק מה אני רוצה לראות. עכשיו אני רוצה לראות את זה גם על המגרש".

בסיום התייחס המאמן גם למצבם של שניים משחקני ההגנה שלו: "אריק גארסיה יכול לשחק, הוא כשיר לחלוטין. לגבי ז’ול קונדה, הוא לא השלים את האימון, ואני בספק אם ייכלל בסגל. כנראה שהוא לא יהיה מוכן, אבל נחכה ונראה".

על לאמין ימאל הוסיף: "אני מבקש את אותו הדבר גם מהנבחרת, שיטפלו בו כמו שצריך. הוא השתנה, הוא הרבה יותר טוב, הוא מתאמן מצוין, עושה טיפולים יומיומיים בחדר הכושר, הוא יכול לחזור לרמה הגבוהה ביותר שלו, אבל הוא עדיין לא במאה אחוז. אנחנו צריכים לשמור עליו, גם כאן וגם בנבחרת. ואני חושב שגם שם עושים את זה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */