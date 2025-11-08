יום שבת, 08.11.2025 שעה 14:15
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

חברו של לאמין ימאל וכאב הראש של קונדה חוזר

סראגוסה החמקמק של סלטה ויגו הפציץ נגד בארסה בעונה שעברה כששיחק באוססונה, וגם לפני שנתיים, במדי גרנאדה. וגם: והחיבה וההתעניינות להן זכה מפליק

|
בריאן סראגוסה (IMAGO)
בריאן סראגוסה (IMAGO)

בעונה שעברה הייתה סצנה אחת שתפסה את תשומת לב כולם לפני המשחק בין אוססונה לברצלונה, משחק שעתיד היה להפוך לזיכרון מר עבור הקטלונים. על אחד הספסלים באל סדאר נראו לאמין ימאל ובריאן סראגוסה משוחחים על משחקה של באיירן מינכן, ששודר באותו הזמן. המצלמות קלטו את הרגע. "השחקן הזה, פבלוביץ', כבש", אמר ימאל. "כן, אחי", השיב לו סראגוסה, אז שחקן אוססונה. באותו רגע, הופיע במפתיע האנזי פליק, בחיוך רחב ובאווירה ידידותית, ושוחח בקצרה עם הקיצוני ממאלגה, תמונה שעוררה עניין רב.

שעתיים מאוחר יותר החיוך של פליק נעלם. הוא צפה מהקווים בהצגת ענק של סראגוסה, שהוביל את קבוצתו לניצחון ליגה ראשון וכואב על חשבון ברצלונה, 2:4 נפלא, בעיקר בזכותו. סראגוסה עשה ככל העולה על רוחו באגף שמאל, כשהוא מפרק את ז‘ול קונדה וסרג'י דומינגס. בתוך חצי שעה בלבד הוא בישל את הראשון, נגיחה של אנטה בודימיר, ולאחר מכן כבש בעצמו את השני במתפרצת מושלמת.

שלושה שערים בשני משחקים מול ברצלונה

הביצועים המרשימים מול בארסה לא היו מקרה חד פעמי. כבר במפגש הראשון שלו מולה, כששיחק בגרנאדה, הוא היה זה שהעניק לקבוצה נקודה יקרה עם שני שערים תוך 29 דקות, משחק שבו הראה שליטה מדהימה בכדרור על האגף. אז אלו שסבלו ממנו היו ז’ואאו קאנסלו, ששיחק כמגן ימני, ושוב קונדה, אותו חשף סראגוסה בשער השני. השער הראשון שלו הגיע רק 16 שניות לאחר שריקת הפתיחה. שחקניו של צ’אבי בזמנו נאלצו להזיע עד הדקה ה-85 כדי להשיג 2:2, עם שערים של לאמין ימאל וסרג’י רוברטו.

קונדה מול סראגוסה באל סדאר (IMAGO)קונדה מול סראגוסה באל סדאר (IMAGO)

ההופעות הללו לא נעלמו מעיניה של ברצלונה, ובקיץ דווח ב’בילד’ כי המועדון בחן ברצינות את האפשרות להחתים את הקיצוני בן ה-24. פליק, כך נכתב, מעריך מאוד שחקנים מסוגו, מהירים, נועזים ומכריעים, אם כי נטייתו ההתקפית עשויה להיחשב כחיסרון הגנתי. רבים נזכרו אז באותה סצנה משעשעת מאל סדאר, שהפכה לסמל לחיבור ביניהם.

חייו של בריאן

בסופו של דבר, היה זה מרקוס רשפורד שחתם בברצלונה ותפס את עמדת האגף השמאלי, בעוד סראגוסה עשה את דרכו לסלטה ויגו. כך החמיץ את ההזדמנות לשתף פעולה עם חברו לאמין ימאל, עמו הוא שומר על קשר חם, כפי שניתן לראות בברכות ההדדיות ביניהם באינסטגרם בכל פעם שאחד מהם חוגג הישג.

בוויגו, לשם הגיע בהשאלה מבאיירן מינכן, סראגוסה מתחיל להראות את גרסתו הטובה ביותר. הוא יגיע למשחק הקרוב אחרי הופעה מצוינת בזאגרב, שם היה מעורב ישירות בשער (שנזקף לבסוף לזכות סרג’י דומינגס, שחקן ברצלונה לשעבר) ובישל לפאבלו דוראן.

בריאן סראגוסה (רויטרס)בריאן סראגוסה (רויטרס)

לסלטה ויגו יש חובת רכישה על סראגוסה בגובה של כ-11 מיליון אירו, אך היא תופעל רק אם יתקיימו שני תנאים: שהקבוצה תסיים את העונה במקום ה-13 או גבוה ממנו (נכון לעכשיו היא במקום ה-12 לאחר שני ניצחונות רצופים), ושהשחקן ישתתף בלפחות 60% מהדקות, יעד שעדיין לא הושג.

על פי התקציב שפרסמה סלטה לעונה הבאה (124.6 מיליון אירו), הוקצו רק 3.1 מיליון אירו לרכש. אם בריאן סראגוסה ימשיך בכושר הנוכחי וימשיך להבריק, בוויגו צפוי "כאב ראש" מבורך במיוחד.

