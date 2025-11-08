דקל קינן ואיתמר קינן ייפגשו בפלייאוף ה-USL

ליגת ה-USL (הליגה האמריקאית השנייה), נכנסת לשלביה האחרונים, כאשר היום בלילה (בין שבת לראשון), ייערך משחק פיקנטי מאוד בשלב חצי הגמר: דרבי כל ישראלי בין איתמר קינן לדקל קינן.

איתמר היה זה שייצג את דקל כסוכן בשנים האחרונות, כאשר בשנים האחרונות שם בצד את תפקידו כדי לשמש כמנהל הטכני של קבוצת ניו מקסיקו יונייטד, בעוד דקל, שמשחק בליגות הנמוכות בארה"ב, משמש גם כעוזר המאמן בקבוצת אורנג' קאונטי.

לפלייאוף הגיעה ניו מקסיקו יונייטד מהמקום השלישי בעונה הסדירה, כשאורנג’ קאונטי סיימה במקום השביעי, מה שנותן ליונייטד את יתרון הביתיות. משחקי הנוקאאוט משוחקים כמשחק אחד, כאשר בסיבוב הראשון, ניו מקסיקו יונייטד הדיחה את סן אנטוניו לאחר ניצחון 0:2 בעוד אורנג’ קאונטי הפתיעה את סקרמנטו בחוץ אחרי דו קרב פנדלים.

זוהי השנה השנייה שבה ניו מקסיקו מגיעה לשלב חצי הגמר כמארחת, כאשר גם אורנג' קאונטי תחזור שוב למעמד הנוכחי, גם הפעם כמתארחת. איתמר בשנתו השלישית כמנהל טכני של ניו מקסיקו יונייטד, כאשר בעונה הקודמת הקבוצה סיימה את העונה הסדירה במקום הראשון במערב. לגבי דקל, זוהי עונתו השנייה כעוזר מאמן באורנג’ קאונטי, מערכת בה הוא מוערך מאוד.