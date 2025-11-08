אלטמן בהרכב הפועל ת"א מול הפועל ירושלים

במחזור הקודם הפועל ת"א ניצחה 0:2 את עירוני טבריה, אך לאחר מכן התבשרה בדבר הורדת שתי נקודות, זכר למאורעות הדרבי שלא שוחק, במה שהוריד אותה למקום החמישי. כעת, המטרה של האדומים היא לנצח את הפועל ירושלים, אצלה תתארח היום (שבת) ב-15:00 כדי לייצר מומנטום חיובי. בינתיים פורסמו ההרכבים.

הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, אווקה אשטה, איליי מדמון, מתן חוזז, סדריק דון, ישראל דאפה ואנדרו אידוקו.

הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, שאנדה סילבה, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו ועומרי אלטמן.

זיו אריה ואליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)

הקבוצה מהבירה עדיין ללא ניצחון ליגה העונה, ובירושלים יודעים שכל תוצאה שהיא לא ניצחון, תהפוך את העונה הנוכחית לפתיחה הגרועה ביותר מאז שעלתה הקבוצה לליגת העל.

זיו אריה וחניכיו ינסו להינשא על משב הרוח שדחף אותם בשבוע שעבר לחלץ נקודה גדולה מול מכבי חיפה (2:2), זאת אחרי שהקבוצה הייתה בפיגור 2:0, אך ביצעה קאמבק בדקה ה-95.

עד לפתיחת העונה, הפועל ת"א רשמה שלוש שנים ללא ניצחון על הפועל ירושלים, כשבעונה הקודמת הצדדים לא נפגשו, עקב ירידת הליגה של האדומים. העונה, החבורה של ברדה יצאה עם ידה על העליונה במפגש היחיד בין הצדדים עד כה, כשניצחה 0:3 בגביע הטוטו. סתיו טוריאל רשם צמד ודניאל דאפה הוסיף.