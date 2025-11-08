יום שבת, 08.11.2025 שעה 14:15
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אלטמן בהרכב הפועל ת"א מול הפועל ירושלים

הקשר יפתח בחוד של האדומים, שיתארחו ב-15:00 בטדי מול הפועל י-ם. ליידנר ב-11, סילבה יחזור לאגף, אלקוקין על הספסל. מנגד חוזז וישראל דאפה בהרכב

עמרי אלטמן (חגי מיכאלי)
עמרי אלטמן (חגי מיכאלי)

במחזור הקודם הפועל ת"א ניצחה 0:2 את עירוני טבריה, אך לאחר מכן התבשרה בדבר הורדת שתי נקודות, זכר למאורעות הדרבי שלא שוחק, במה שהוריד אותה למקום החמישי. כעת, המטרה של האדומים היא לנצח את הפועל ירושלים, אצלה תתארח היום (שבת) ב-15:00 כדי לייצר מומנטום חיובי. בינתיים פורסמו ההרכבים.

הפועל ירושליםנדב זמיר, עומר אגבדיש, נועם מלמוד, דויד דומג’וני, אופק נדיר, אווקה אשטה, איליי מדמון, מתן חוזז, סדריק דון, ישראל דאפה ואנדרו אידוקו.

הפועל ת"א: אסף צור, שחר פיבן, פרנן מאיימבו, שיקו, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, שאנדה סילבה, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו ועומרי אלטמן.

זיו אריה ואליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)זיו אריה ואליניב ברדה (מרטין גוטדאמק)

הקבוצה מהבירה עדיין ללא ניצחון ליגה העונה, ובירושלים יודעים שכל תוצאה שהיא לא ניצחון, תהפוך את העונה הנוכחית לפתיחה הגרועה ביותר מאז שעלתה הקבוצה לליגת העל.

זיו אריה וחניכיו ינסו להינשא על משב הרוח שדחף אותם בשבוע שעבר לחלץ נקודה גדולה מול מכבי חיפה (2:2), זאת אחרי שהקבוצה הייתה בפיגור 2:0, אך ביצעה קאמבק בדקה ה-95.

עד לפתיחת העונה, הפועל תרשמה שלוש שנים ללא ניצחון על הפועל ירושלים, כשבעונה הקודמת הצדדים לא נפגשו, עקב ירידת הליגה של האדומים. העונה, החבורה של ברדה יצאה עם ידה על העליונה במפגש היחיד בין הצדדים עד כה, כשניצחה 0:3 בגביע הטוטו. סתיו טוריאל רשם צמד ודניאל דאפה הוסיף.

