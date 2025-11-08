ויניסיוס מול הברק של ספרד שמגיע ל-34.7 קמ"ש

ויניסיוס ז’וניור ניצב מחר (ראשון, 17:15) בפני אתגר לא פשוט באצטדיון וייקאס. המטרה שלו: להוכיח שסאגת הסיוט מול ראיו וייקאנו הסתיימה במפגש האחרון בין הקבוצות, בחודש מאי האחרון בברנבאו, שבו כבש את שערו היחיד אי פעם מול היריבה הזו מתוך שמונה משחקים. באותם משחקים רשם גם ארבעה כרטיסים צהובים.

הברזילאי מחזיק במאזן של ארבעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו והפסד אחד בלבד מול ראיו. באצטדיון וייקאס המאזן שלו מאוזן הרבה יותר, ניצחון אחד, 2 תיקו והפסד אחד, אך הוא עדיין לא מצא שם את הרשת. בשנים האחרונות הוא גם נאלץ להתמודד לא פעם מול אנדריי ראטיו, היריב הישיר באגף, במה שצפוי להיות שוב דו קרב של מהירות ועצבים.

אם יש שחקן אחד שיכול לגבור על ויניסיוס במרוץ קצר, הרי שזה הרומני. לפי מחקר של חברת Gradient Sports, ראטיו הוא השחקן המהיר ביותר בחמש הליגות הבכירות באירופה, עם מהירות שיא של 34.7 קמ"ש, לפני ראול בלאנובה מאטאלנטה (34.6 קמ"ש) ופדרו נטו מצ’לסי (34.6 קמ"ש).

ויניסיוס וראטיו (IMAGO)

גם שמם של ויניסיוס (34.4 קמ"ש) וארלינג הולאנד (34.5 קמ"ש) מופיע ברשימה הזו. זו ממש לא תהיה הפעם הראשונה שהשניים נפגשים. למעשה, ראטיו תפס את תשומת הלב של אוהדי הכדורגל כבר בהופעת הבכורה שלו בלה ליגה, מול לא אחרת מאשר ריאל מדריד בברנבאו, משחק שהסתיים אז בתיקו מאופס. בעונה שעברה רשם תיקו ביתי מרשים בווייקאס (3:3) והפסיד בברנבאו רק 2:1, במשחק שבו דווקא ויניסיוס היה זה שהכריע.

ב־5 בנובמבר 2023, הבלם הרומני זכה לשבחים רבים אחרי 0:0 עם ריאל מדריד, ואמירה שלו שתועדה על ידי המצלמות בתום המשחק הפכה לוויראלית: "ויני לא מצליח לתפוס אותי". מאז, ראטיו הפך לשחקן הרכב קבוע בראיו, והוא מגיע למשחק הקרוב לאחר ששיחק את כל הדקות האפשריות העונה: “הסיוט הכי גדול של ויניסיוס”, נכתב ב’מארקה’.

ויניסיוס מצדו מגיע עם ביטחון מחודש, לאחר שהספקות סביב האמון של צ’אבי אלונסו בו התפוגגו, אך מבחינה התקפית הוא עדיין מחפש את עצמו. הברזילאי טרם כבש העונה בליגת האלופות, והפעם האחרונה שכבש בליגה הספרדית הייתה בצמד שכבש מול ויאריאל בברנבאו ב-10 באוקטובר.