יום שבת, 08.11.2025 שעה 13:56
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2612-2912מכבי פ"ת1
2310-2012מכבי הרצליה2
2018-2012הפועל כפר שלם3
1917-2212מ.ס כפר קאסם4
1911-1511הפועל ראשל"צ5
1913-1412הפועל כפ"ס6
1816-1912הפועל ר"ג7
169-1711מ.ס קריית ים8
1315-1412הפועל עכו9
1321-1811עירוני מודיעין10
1217-1711הפועל חדרה11
1225-1811מכבי יפו12
1119-912בני יהודה13
1119-912הפועל רעננה14
922-1011הפועל עפולה15
818-1112הפועל נוף הגליל16

אכזבה במכבי פ"ת: הפסד מאוד דומה לזה לדימונה

אחרי ה-2:0 מול נוף הגליל, תסכול במועדון שמחפש חיזוק ושמו של מחאמיד עלה. כהן יעבור צילום, גם בנבחרת הצעירה עוקבים. 3 שחקנים בדרך לכפר קאסם

|
שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

במכבי פ"ת רצו מאוד לצאת לפגרה עם ניצחון שביעי ברציפות בליגה ובריחה מהמקום השלישי בליגה הלאומית, אך החניכים של נועם שוהם ספגו הפסד שני בשלושת המשחקים האחרונים, 2:0 לנוף הגליל, נועלת הטבלה.

כמו במשחק מול מ.ס דימונה בשבוע שעבר, המלאבסים שוב הופתעו במשחק אליו הגיעו כפייבוריטים ברורים ובמועדון מתחילים להבין שהם זקוקים לשחקני הכרעה, כאלה שיופיעו בכל משחק ועל-כך ייתנו את הדעת במועדון לקראת חודש ינואר.

בפ"ת מחפשים שחקני חיזוק שוברי שוויון, בדומה לעלייה הקודמת אז צירפו במועדון את מאור לוי. שמו של אנאס מחאמיד, שפצוע ולא משחק לאחרונה בהפועל ת"א, עלה, כאשר גם אופציית צירופם של שחקן כנף ובלם עלתה.

בפ"ת מדברים גם על חסרונו של הקשר האחורי, עידו כהן, שפצוע בשריר התאומים, ככזה שהשפיע, כאשר הוא צפוי לעבור מחר צילום אולטרסאונד שיעריך את חומרת מצבו. אגב, גם מאמן הנבחרת הצעירה, גיא לוזון, ממתין לתוצאות הצילום, כשהנבחרת הצעירה תמריא ביום שני להמשך משחקי מוקדמות אליפות אירופה.

אנאס מחאמיד (הפועל תל אביב)אנאס מחאמיד (הפועל תל אביב)

"הם שמרו אותנו אישית, החמצנו יותר מדי ואז נעקצנו. אחרי שקיבלנו את הגול, כולם עלו למעלה וקיבלנו את השני. זה היה הפסד מאוד דומה להפסד מול מ.ס דימונה", אמרו במועדון. המלאבסים יתאמנו וייצאו לחמישה ימי חופש, החל מיום רביעי וישובו להתאמן ביום שני.

בינתיים, מי שהחלו להתאמן עם מ.ס כפר קאסם לקראת מעבר בינואר, הם ליאם שחר, אילאי צעירי ואביב יפת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */