"אעשה הכל לגרום לתוקפי ישראל לשלם מחיר"

בעוד ההתאחדות לכדורגל האירית מתכוונת להצביע היום (שבת) על יוזמה להגיש לאופ"א בקשה רשמית להשעות את ישראל, יש מי שעומד לצד המדינה. הסנטור האמריקאי, לינדזי גרהאם, שנחשב לתומך ישראל, צייץ בטוויטר נגד המהלך האירי.

“להבנתי, אירלנד עומדת להגיש הצעה לגוף האירופי המפקח על הכדורגל לאסור על ישראל לשחק בטורנירים אירופיים”, נכתב בטוויטר שלו, “אירלנד ואחרים יענישו את העם היהודי 80 שנה לאחר השואה כי הם בוחרים להגן על עצמם נגד ארגוני טרור השואפים להרוג את כל היהודים.

"חמאס התחיל את המלחמה הזו. חמאס שם אזרחים בסכנה כדי להמשיך במלחמה הזו. וחמאס הוא ארגון טרור איסלאמי רדיקלי המוקדש להשמדת ישראל. יש להביסם צבאית ופוליטית".

גרהאם המשיך: “אם ההתקפות נגד ישראל ימשיכו, אעשה כל שביכולתי לגרום לאלה שמשתתפים במאמץ לנטרל את ישראל בספורט ובמקומות אחרים, לשלם מחיר כבד בכל הנוגע לגישה לכלכלה האמריקאית".

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

את הדברים כתב גרהאם אחרי ששיתף כתבה שעוסקת ביוזמה האירית נגד ישראל. ההצעה האירית הוגשה על ידי כמה מהמועדונים החברים בהתאחדות שלה, והיא מבוססת על טענות להפרת תקנון אופ"א מצד ההתאחדות בישראל.

על פי ההצעה, ישראל מואשמת בכך שהיא מאפשרת פעילות של מועדונים הפועלים בשטחי הגדה המערבית ללא הסכמת התאחדות הכדורגל הפלסטינית - מה שנחשב בעיני יוזמי המהלך כהפרת סעיפים בתקנון אופ"א הנוגעים לשטחים בשליטה צבאית. בנוסף נטען כי ההתאחדות בישראל אינה מיישמת באופן אפקטיבי מדיניות למאבק בגזענות. היוזמה קוראת גם לכך שאופ"א תגבש קריטריונים שקופים וברורים להשעיית מדינות מהאיגוד, במקרה של הפרות דומות.