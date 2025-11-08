יום שני, 10.11.2025 שעה 14:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"לאמין ימאל לריאל? לא הייתי מחתים אותו"

סמוראנו האגדי הפתיע בראיון על הכוכב: "ריאל זה מועדון של מעמד ותרבות, אין לו את הנשמה או המהות שלה. מעולם לא שמעתי את מסי אומר שאנחנו גונבים"

|
לאמין ימאל בקלאסיקו (רדאד ג'בארה)
לאמין ימאל בקלאסיקו (רדאד ג'בארה)

האם בריאל מדריד היו רוצים להחתים את לאמין ימאל לו זה היה אפשרי? זו נשמעת כמו שאלה לתשובה מובנת מאליה, אבל מסתבר שלא ממש. החלוץ הצ’יליאני האגדי, איבן סמוראנו, ששיחק בבלאנקוס בשנות ה-90, התארח השבוע בתוכנית "אל קפליטו" וסיפק שם אמירה מפתיעה במיוחד על מספר 10 של ברצלונה.

סמוראנו התייחס לשאלת התאמתו האפשרית של לאמין ימאל לריאל, והבהיר כי למרות שהוא מכיר בכישרון האדיר שלו, מבחינתו זה לא שידוך טבעי. "את לאמין ימאל לא הייתי מחתים", אמר הצ’יליאני, "הוא כוכב, אבל הוא לא מייצג את מהות השחקן של ריאל.

"אני הייתי מחתים את פדרי. הוא תופעה והוא עושה את זה בלי לדבר. הוא צנוע, אומר את המינימום - וזו המהות. ללאמין ימאל אין את הנשמה ולא את מהות של ריאל. לברצלונה הוא מתאים, כאן לא. זה סיפור אחר, מועדון אחר לגמרי. ריאל היא מועדון של מעמד ותרבות. השחקנים צריכים לייצג את זה".

איבן סמוראנו מול רונאלד קומאן בימי הקלאסיקו (IMAGO)איבן סמוראנו מול רונאלד קומאן בימי הקלאסיקו (IMAGO)

סמוראנו אף הוסיף דוגמה מהעבר הקרוב כדי להמחיש את דבריו: "מעולם לא שמעתי את מסי אומר שאנחנו גונבים, והוא היה השחקן הכי טוב בעולם. ילד בן 17 שמקבל את כל האורות בגלל מה שהוא אומר - צריך להוכיח הכל במגרש, ועל השאר לדבר אחר כך".

הספרדים בחרו: 10 השערים היפים של אוקטובר

לסיום, סמוראנו גם שלח מסר ברור לקטלונים: "ברצלונה צריכה לכוון את לאמין ימאל. אחרת הוא יהיה רק שחקן טוב. שחקנים שמשאירים מורשת עשויים מחומר אחר".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
