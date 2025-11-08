יום ראשון, 09.11.2025 שעה 07:04
מדליית ארד קבוצתית לנבחרת הנערות הישראלית

לפני אל' אירופה, הישג נפלא לנערות עד גיל 20 באליפות הבלקן במרוצי שדה בביילה פליקס אורדיאה שברומניה, לאחר מסלול מאתגר במיוחד ותנאים לא פשוטים

נבחרת ישראל במרוצי שדה (איגוד האתלטיקה)
נבחרת ישראל נערות עד גיל 20 זכתה הבוקר (שבת) במדליית ארד קבוצתית במסגרת אליפות הבלקן במרוצי שדה שהתקיימה בביילה פליקס אורדיאה שברומניה. הנבחרת הישראלית סיימה במקום השלישי והמכובד במסלול מאתגר במיוחד ותנאים לא פשוטים. 

הנבחרת זכתה במקום השלישי הקבוצתי לאחר שהאתלטיות הישראליות הצליחו להגיע במיקומים גבוהים וצברה ניקוד כללי שזיכה אותן במדליה. תחילה זו הייתה, נעמי בן דוד ממכבי ת״א, חניכתו של יגאל לב, שהגיעה במקום ה-4 בתוצאה של 14:37 דקות, אחריה הייתה זו רז שרון מהפועל עמק חפר אותה מאמן אמיר רמון, שסיימה במקום העשירי עם 15:14 דקות. עפרי יעקבי מלידר ירושלים, שמתאמנת אצל רותי זינדל אוכמן ועמית נאמן, הגיעה במקום ה-14 לאחר 15:36 דקות. 

הנבחרת שייצגה את ישראל הינה בין הנבחרות הצעירות שהשתתפו בתחרות הקבוצתית, שכן נעמי בן דוד היחידה בנבחרת שבקטגוריית גיל נערות ואילו רז שרון ועפרי יעקבי עדיין בקטגוריית קדטיות. השלוש ישתתפו גם באליפות ישראל במרוצי שדה שתתקיים בסוף החודש הנוכחי וכל זאת לקראת אליפות אירופה שתתקיים בעוד כחודש בפורטוגל. 

״סך הכל הייתה תחרות טובה ואני מרוצה״, סיכמה נעמי בן דוד בסיום ואמרה: ״זה מסלול מאוד טכני עם המון עליות וירידות. בירידות הלך לי פחות טוב אבל בעליות הצלחתי לצמצם את הפער. אני מאוד שמחה על ההישג הקבוצתי של מקום שלישי ומדליית ארד, כל אחת נתנה את הכי טוב שלה ואנחנו ממש שמחות לחזור עם מדליה. ברמה האישית, מקום רביעי זה קצת מבאס כי אני מרגישה שכן יכולתי לתפוס את המקום השלישי אבל זה רק נותן לי עוד מוטיבציה לקראת שאר התחרויות בעונה ומקווה ללמוד מזה ולהשתפר״.

כזכור, התחרות התנהלה כך שניתן היה להשיג מדליה אישית ומדליה קבוצתית. המטרה האישית הייתה להגיע למיקום גבוה ככל האפשר ובכך לקדם את שאר חברות הנבחרת בניקוד הכללי, כשמכוונים לניקוד נמוך יותר אישי שנותן מיקום גבוה יותר קבוצתית לפי סדר הגעת המתחרות.

