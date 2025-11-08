היו יותר אוהדי חיפה מאשר בית"ר וב"ש ביחד

משחקי המחזור התשיעי בליגת העל משכו לאצטדיונים השונים 83,179 אוהדים בסך הכל. מדובר בעלייה מהמחזור הקודם (67,473), בין היתר הודות למשחק בין בית"ר ירושלים להפועל ב"ש באצטדיון טדי, אבל הוא לא היה המפגש שמשך הכי הרבה קהל.

משחק הצהריים באצטדיון סמי עופר, בו מכבי חיפה אירחה את הפועל ירושלים, הגיע למקום הראשון: 28,134 אוהדים הגיעו לראות את הירוקים מפספסים ניצחון ברגע האחרון מול הקבוצה מהבירה. 27,501 אוהדים ירוקים היו ביציעים ו-633 של הירושלמים.

לאצטדיון טדי הגיעו 27,303 אוהדים בסך הכל כדי לראות את המשחק המסקרן בין בית"ר להפועל ב"ש. 24,773 מתוכם היו אוהדי בית"ר ו-2,530 אוהדי ב"ש. כלומר: היו במחזור הזה יותר אוהדי מכבי חיפה מאשר של בית”ר וב”ש ביחד.

רק משחק אחד נוסף עבר את 10,000 הצופים: זה שבו הפועל ת"א אירחה את עירוני טבריה בבלומפילד, לשם הגיעו 14,407 אוהדים – 14,217 של האדומים ו-190 של הצפוניים.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

כשמכבי ת"א התארחה באצטדיון גרין למשחק חוץ מול מכבי בני ריינה, לאוהדיה היה רוב ביציעים: 3,238 אוהדים לעומת 1,070 בלבד של המקומיים. בסך הכל המשחק כלל 4,308 אוהדים.

במשחקים נוספים: 3,304 אוהדים הגיעו לראות את המפגש בין הפועל פ”ת לבני סכנין, 2,881 אוהדים היו באצטדיון הי"א כדי לראות את המשחק בין מ.ס אשדוד להפועל חיפה ו-2,842 אוהדים היו בין עירוני קריית שמונה למכבי נתניה.