"בלינגהאם במאבק להיות על המטוס למונדיאל"

ג’וד בלינגהאם חזר לסגל נבחרת אנגליה אחרי פציעתו, אך בממלכה מבהירים שזה רק הצעד הראשון במאבק על המקום ברשימת השחקנים שיטוסו למונדיאל 2026. כן, ממש כך. בטור של העיתונאי איאן לאדימן ב’דיילי מייל’, נטען כי למרות המעמד, המוניטין והיכולת, כוכב ריאל מדריד יצטרך להוכיח מחדש שמגיע לו להיות בהרכב של תומאס טוכל.

זה נשמע דמיוני ואפילו ביזארי שבלינגהאם לא יהיה חלק מהסגל של אנגליה בגביע העולם הקרוב – בהנחה שהוא כשיר כמובן – אבל לאדימן בטוח: “דקלאן רייס ואליוט אנדרסון מחזיקים בשתי עמדות הקישור האחורי, ומורגן רוג’רס מוביל את המאבק על העמדה מספר 10, מאחורי הארי קיין. אז איפה בלינגהאם נכנס?".

לאדימן מדגיש את גודל האתגר המנטלי הצפוי לכוכב ריאל: "האם יש לו את היכולת להוכיח את עצמו מחדש? הוא הגיע ליורו 2024 כמי שעתיד להיות קפטן הנבחרת וככוכב הראשון בהרכב. הוא גלאקטיקו של ריאל וזוכה ליגת האלופות. אז האם הוא מסוגל לקחת נשימה עמוקה ולהבין שיש לו מאבק על מקום במטוס למונדיאל, ועוד מאבק נוסף על מקום בהרכב?".

יהיה במונדיאל? בלינגהאם (רויטרס)

עוד נכתב כי טוכל קבע גבולות ברורים לגבי רוח קבוצתית ומשמעת, והמסר עבר גם לכוכבים הגדולים ביותר: "זה נשמע כמעט מגוחך לחשוב כך, אבל זו המציאות עבור בלינגהאם ואפילו עבור שחקנים כמו פיל פודן. טוכל שרטט קו בכל הקשור לערכים של הנבחרת".

לטענת לאדימן, גם אם היכולת של בלינגהאם בתקופה האחרונה טובה מאוד - כולל חזרה מרשימה אחרי פציעה בכתף - הדרך חזרה למעמד של שחקן מפתח עדיין לא הושלמה. "זה רק חצי מהדרך, הצוות של טוכל אובססיבי להתנהגות, לאינטראקציות ולשפת הגוף של השחקנים”, נכתב, “בלינגהאם חייב להיות מודע לזה".

הטור מתייחס גם לעמדה הטקטית. טוכל הודה שעמדתו הטבעית של בלינגהאם היא בתור מספר 10, אך העלה רעיון מעניין: "הוא דיבר על האפשרות לשחק כ'תשע מזויף', וזה מעניין במיוחד כשהוא זימן רק את קיין כחלוץ טבעי". הסיבה: טוכל מודאג מחוסר המשמעת הטקטית של בלינגהאם בעמדות אחוריות יותר: "כשהוא משחק אחורה יותר - הוא נמשך יותר מדי לכדור ופוגע במבנה של הנבחרת".

תומאס טוכל (רויטרס)

לסיום, לאדימן הזכיר את הרגע הזכור מיורו 2024, כשבלינגהאם חגג את שער המספרת מול סלובקיה וצעק: "מי עוד?". לדבריו, המסר שטוכל מעביר כעת ברור: "יש עוד. זו נבחרת אנגליה כקולקטיב. זה לא בלינגהאם ועוד עשרה".

כעת, עם משחקי ההכנה מול סרביה ואלבניה, ותחילת הספירה לאחור למונדיאל – השאלה הגדולה היא האם המסר באמת חלחל.