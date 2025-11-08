יום שבת, 08.11.2025 שעה 10:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

"בלינגהאם במאבק להיות על המטוס למונדיאל"

האם אפשר לדמיין את כוכב ריאל מחוץ לסגל? באנגליה כן: "נשמע מגוחך, אבל זו המציאות. טוכל אובססיבי להתנהגות השחקנים, בלינגהאם חייב להיות מודע"

|
ג'וד בלינגהאם במדי אנגליה (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם במדי אנגליה (IMAGO)

ג’וד בלינגהאם חזר לסגל נבחרת אנגליה אחרי פציעתו, אך בממלכה מבהירים שזה רק הצעד הראשון במאבק על המקום ברשימת השחקנים שיטוסו למונדיאל 2026. כן, ממש כך. בטור של העיתונאי איאן לאדימן ב’דיילי מייל’, נטען כי למרות המעמד, המוניטין והיכולת, כוכב ריאל מדריד יצטרך להוכיח מחדש שמגיע לו להיות בהרכב של תומאס טוכל.

זה נשמע דמיוני ואפילו ביזארי שבלינגהאם לא יהיה חלק מהסגל של אנגליה בגביע העולם הקרוב – בהנחה שהוא כשיר כמובן – אבל לאדימן בטוח: “דקלאן רייס ואליוט אנדרסון מחזיקים בשתי עמדות הקישור האחורי, ומורגן רוג’רס מוביל את המאבק על העמדה מספר 10, מאחורי הארי קיין. אז איפה בלינגהאם נכנס?".

לאדימן מדגיש את גודל האתגר המנטלי הצפוי לכוכב ריאל: "האם יש לו את היכולת להוכיח את עצמו מחדש? הוא הגיע ליורו 2024 כמי שעתיד להיות קפטן הנבחרת וככוכב הראשון בהרכב. הוא גלאקטיקו של ריאל וזוכה ליגת האלופות. אז האם הוא מסוגל לקחת נשימה עמוקה ולהבין שיש לו מאבק על מקום במטוס למונדיאל, ועוד מאבק נוסף על מקום בהרכב?".

יהיה במונדיאל? בלינגהאם (רויטרס)יהיה במונדיאל? בלינגהאם (רויטרס)

עוד נכתב כי טוכל קבע גבולות ברורים לגבי רוח קבוצתית ומשמעת, והמסר עבר גם לכוכבים הגדולים ביותר: "זה נשמע כמעט מגוחך לחשוב כך, אבל זו המציאות עבור בלינגהאם ואפילו עבור שחקנים כמו פיל פודן. טוכל שרטט קו בכל הקשור לערכים של הנבחרת".

לטענת לאדימן, גם אם היכולת של בלינגהאם בתקופה האחרונה טובה מאוד - כולל חזרה מרשימה אחרי פציעה בכתף - הדרך חזרה למעמד של שחקן מפתח עדיין לא הושלמה. "זה רק חצי מהדרך, הצוות של טוכל אובססיבי להתנהגות, לאינטראקציות ולשפת הגוף של השחקנים”, נכתב, “בלינגהאם חייב להיות מודע לזה".

הטור מתייחס גם לעמדה הטקטית. טוכל הודה שעמדתו הטבעית של בלינגהאם היא בתור מספר 10, אך העלה רעיון מעניין: "הוא דיבר על האפשרות לשחק כ'תשע מזויף', וזה מעניין במיוחד כשהוא זימן רק את קיין כחלוץ טבעי". הסיבה: טוכל מודאג מחוסר המשמעת הטקטית של בלינגהאם בעמדות אחוריות יותר: "כשהוא משחק אחורה יותר - הוא נמשך יותר מדי לכדור ופוגע במבנה של הנבחרת".

תומאס טוכל (רויטרס)תומאס טוכל (רויטרס)

לסיום, לאדימן הזכיר את הרגע הזכור מיורו 2024, כשבלינגהאם חגג את שער המספרת מול סלובקיה וצעק: "מי עוד?". לדבריו, המסר שטוכל מעביר כעת ברור: "יש עוד. זו נבחרת אנגליה כקולקטיב. זה לא בלינגהאם ועוד עשרה".

המפגש באנפילד בין אלונסו לווירץ

כעת, עם משחקי ההכנה מול סרביה ואלבניה, ותחילת הספירה לאחור למונדיאל – השאלה הגדולה היא האם המסר באמת חלחל.

