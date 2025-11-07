יום שבת, 08.11.2025 שעה 10:13
76 דקות לקהת, למקין נכנס כמחליף בטוונטה

קשר סומגאייט שותף לניצחון 0:2 על גבאלה בחוץ, בדרך למקום השני בליגה. הבלם עלה מהספסל בדקה ה-69 בתיקו המאופס מול טולסטאר, קבוצתו במקום השמיני

סתיו למקין (ראובן שוורץ)
סתיו למקין (ראובן שוורץ)

רועי קהת המשיך את התקופה הטובה שלו באזרבייג’ן, כשהיה שותף ל-0:2 של סומגאייט בחוץ על גבאלה. הקשר הישראלי פתח בהרכב ושיחק 76 דקות, במהלכן ספג כרטיס צהוב מוקדם בדקה השמינית.

רוסטם אחמדזדה העלה את סומגאיט ליתרון בדקה ה-54 אחרי שפנדל של אלכסנדר רמאלינגום נהדף, ואקס בני סכנין דאג לבסס את הניצחון עם שער נוסף לקראת הסיום (81).

בעקבות הניצחון עלתה סומגאייט, לפחות באופן זמני, למקום השני בליגה, נקודה אחת בלבד מאחורי המוליכה טוראן טובוז. קרבאח, האלופה, חולקת עמה את אותו מספר נקודות אך עם שני משחקים חסרים.

בהולנד, סתיו למקין רשם את הופעתו השלישית העונה בליגה ההולנדית, כשנכנס כמחליף בדקה ה-69 בתיקו המאופס של טוונטה מול טלסטאר. בלם נבחרת ישראל עשוי לזכות בקרדיט משמעותי יותר לאחר פגרת הנבחרות, שכן הבלם הבכיר רובין פרופר קיבל כרטיס צהוב רביעי ולא יעמוד לרשות הקבוצה במחזור הבא. טוונטה, שמתקשה לאחרונה, מדורגת במקום השמיני וטרם השיגה ניצחון בארבעת משחקיה האחרונים.

