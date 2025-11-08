יום שבת, 08.11.2025 שעה 10:10
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

5,000 אוהדים יהיו בדוחא, מימר יעלה 3 בלמים

מאמן סכנין יעלה את חילו, גנטוס וברוצ'יץ' ב-17:30 בהגנה מול חיפה, בושנאק וחורי בהתקפה. במועדון פנו לקהל בערבית כדי לכבד את הטקס לפצועי המלחמה

|
שרון מימר וברק בכר (עמרי שטיין)
שרון מימר וברק בכר (עמרי שטיין)

בבני סכנין מצפים הערב (שבת, 17:30) לקהל של 5,000 אוהדים בדוחא במשחק מול מכבי חיפה: 3,000 אוהדים מקומיים ועוד 2,000 של מכבי חיפה. מדובר במשחק האחרון לפני היציאה לפגרה עבור שתי הקבוצות, שלקחו שתי נקודות מתוך השש האפשריות האחרונות שלהן.

שרון מימר תירגל מערך שונה בתכלית מזה ששיחק מול הפועל ירושלים בטדי. מאמן סכנין הולך במערך של שלושה בלמים שכולל את חסן חילו, מארון גנטוס שיפתח במקום איאד אבו עביד המוצהב, וקרלו ברוצ'יץ'. על כל אגף שמאל ישחק אחמד סלמן ובצד השני אלון אזוגי שנקלט היטב בסכנין.

שחקן אחר שהתחבר מאד למועדון עוד מהעונה הקודמת הוא עומר אבוהב, שיפתח בקישור לצד מת'יו אנים - אחד משני הזרים שיפתחו בהרכב. בחלק הקדמי יפתחו ג'בייר בושאנק ובסיל חורי, שיחליף את החלוץ ארתור מריניאן, שלא נמצא בארץ בגלל סיבות אישיות.

אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)אוהדי בני סכנין (עמרי שטיין)

המועדון פנה בשפה הערבית לקהל האוהדים בהסברה על הטקס אשר העבירה המנהלת לכל קבוצות ליגת העל. מדובר בטקס הזדהות של המנהלת עם פצועי המלחמה ומשפחותיהם, והמועדון ביקש לכבד באופן מלא את הטקס.

הרכב משוער: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ'יץ, עדן שמיר, עומר אבוהב, מת’יו אנים, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן ובסיל חורי.

