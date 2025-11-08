יום שבת, 08.11.2025 שעה 10:10
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

במכבי חיפה דרוכים: אסור שהליגה תברח לנו

הירוקים רוצים לחזור למסלול הניצחונות מול בני סכנין בדוחא ב-17:30: "צריכים לגלות אחריות הרבה יותר גדולה בדקות המכריעות". יעקב שחר ביקר באימון

|
שחקני מכבי חיפה באימון (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה באימון (עמרי שטיין)

במכבי חיפה מורגשת הדריכות הגדולה לקראת משחקה של הקבוצה הערב (שבת, 17:30) בדוחא מול בני סכנין. בקבוצה מהכרמל לא רשמו ניצחון כבר שישה משחקים, מה שמצביע על סיר לחץ במועדון אותו ירצו חניכיו של ברק בכר לשחרר מול אחת הקבוצות המפתיעות עד כה בליגה לנוכח הפתיחה שלה.

ברק בכר רשם עד כה שתי תוצאות תיקו מול קבוצות שעל הנייר מכבי חיפה בימים טובים יותר הייתה עוברת, מול עירוני טבריה והפועל ירושלים. הערב המשוכה תהיה הרבה יותר קשה ולשם כך השחקנים יצטרכו להתעלות ולגלות יכולת הרבה יותר טובה מזאת שהייתה במשחקים האחרונים, כאשר גולת הכותרת בהן הייתה ספיגת השערים וחוסר הריכוז בדקות האחרונות.

המאמן עבד על הנושא הזה לאורך כל השבועיים האחרונים גם בנושא המנטלי: "השחקנים צריכים לגלות אחריות הרבה יותר גדולה בדקות המכריעות של המשחק. אסור לנו שהליגה תברח לנו", אמרו בקבוצה. נשיא המועדון יעקב שחר הגיע אתמול לאימון כדי לתמוך בשחקנים, דבר שאמור לשפר את מצב הרוח. שחר לא קיים אסיפה, אבל שוחח עם מספר שחקנים באופן כללי.

הגיע לאימון. יעקב שחר (עמרי שטיין)הגיע לאימון. יעקב שחר (עמרי שטיין)

בכל מה שקשור לחלק המקצועי, ברק בכר תירגל מערך של קו של ארבעה שחקני הגנה, שכולל את קני סייף שחוזר להרכב, כאשר בחלק הקדמי יפתח קנג'י גורה. עיקר הסיפור יהיה מן הסתם הקישור שעד כה לא מצליח לספק מספרים ויצטרך לתת הרבה יותר מהקו השני של הקבוצה.

בקישור ישחקו עלי מוחמד, פיטר אגבה ואיתן אזולאי, שיהיו חייבים לאיים על השער הרבה יותר. בעיקר הדברים אמורים לגבי אזולאי. גיא מלמד שוב לא בסגל, מה שמצביע על כך שאינו בתוכניות המקצועיות, בטח כאשר ג'ורג'ה יובאנוביץ' בספסל המחליפים. 

ההרכב המשוער: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, עבדולאי סק, שון גולדברג, קני סייף, עלי מוחמד, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דולב חזיזה, קנג'י גורה וטריבנטה סטיוארט.

