ליגה הולנדית 25-26
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1615-2011אוטרכט6
1623-1411ספרטה רוטרדם7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1520-2711ניימיכן9
1419-1911הירנביין10
1317-1711גו אהד איגלס11
1320-1611פורטונה סיטארד12
1219-1411נאק ברדה13
1019-1411וולנדם14
1021-1011אקסלסיור רוטרדם15
927-1311זוולה16
921-1412טלסטאר17
632-1511הראקלס אלמלו18

פרד גרים מתכנן: העמדה החדשה-ישנה של גלוך

המאמן הזמני של אייאקס צפוי לערוך מספר שינויים ב-11, אך הישראלי מיועד לפתוח מול אוטרכט ובהולנד בטוחים: "אוסקר יכול להכניס את היצירתיות שחסרה"

פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)
פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

התקשורת ההולנדית עוסקת בהרחבה בבכורה הצפויה של פרד גרים על הקווים של אייאקס, שתתארח מחר (ראשון, 13:15) אצל אוטרכט במסגרת הליגה ההולנדית. אחרי התבוסה 3:0 לגלאטסראיי בליגת האלופות ופיטוריו של ג’ון הייטינחה, גרים צפוי לבצע שינויים משמעותיים בהרכב בניסיון לייצב את הקבוצה ולשנות את המומנטום השלילי.

על פי הפרסומים, המאמן החדש עדיין מתלבט בעמדת השוער, רמקו פסוויר חגג 42 ונמצא תחת ביקורת בעקבות טעויות במשחקים האחרונים, אך ייתכן שגרים יבחר להמתין עם שינוי בעמדה הזו עד לאחר פגרת הנבחרות. בהגנה גם צפויים שינויים: אוון ויינדאל פצוע, לוקאס רוזה בחוץ, ולכן ג’רלד אלדרס צפוי לפתוח לראשונה כמגן שמאלי. במרכז ההגנה ישוב קו איטקורה להרכב לצד יורי באס, בעוד יוסיפ סוטאלו ירד לספסל.

בקישור חוזר קנת טיילור לאחר שריצה עונש הרחקה, והוא יחליף את ג’ורתי מוקיו שפתח מול גלאטסראיי. אחד המוקדים המשמעותיים ביותר לקראת המשחק הוא עמדתו של אוסקר גלוך, שצפוי לעבור מהאגף חזרה לעמדת הפליימייקר הטבעית שלו, “לחזור למקורות” ולתפקד כ-10.

פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)פרד גרים ואוסקר גלוך (IMAGO)

בתקשורת ההולנדית נכתב: “אוסקר גלוך הוא אחד השחקנים האהובים ביותר על אוהדי אייאקס, והוא מסוגל להכניס לקבוצה את היצירתיות שחסרה לה כל כך. הוא יכול להיות ההבדל בין אייאקס חסרת ביטחון לבין קבוצה שיודעת לשלוט במשחק”. גם כלי תקשורת נוספים הדגישו כי גרים רואה בגלוך “שחקן שמביא דמיון ותעוזה, תכונות שחסרו לקבוצה בשבועות האחרונים”.

בהתקפה ימשיך ואוט ווחהורסט בחוד, בעוד שבצדדים ייערכו שינויים: לואיס גודס יעבור לאגף שמאל, ובצד ימין נאבקים ראול מורו ואוליבר אדוורדסן על המקום בהרכב, כאשר הספרדי נחשב למועמד המוביל.

בנושא אחר, בהולנד מדווחים כי במועדון שוקלים החזרה מפתיעה של דמות מוכרת מאוד, מארק אוברמארס. לפי מידע שפורסם ב-’SoccerNews’ ומגיע ממקורות באנטוורפן, אייאקס שוקלת ברצינות לנסות ולהחזיר את אוברמארס לתפקיד המנהל המקצועי, תפקיד אותו מילא במשך עשור. זו תהיה כבר הפעם השלישית שבה המועדון מנסה להחזירו מאז שעזב את הקבוצה בפברואר 2022.

מארק אוברמארס (רויטרס)מארק אוברמארס (רויטרס)

אוברמארס נחשב לאחד המהפכנים הגדולים בתולדות המועדון המודרני, האיש שהיה שותף ישיר לבניית הקבוצה שהגיעה לחצי גמר ליגת האלופות ב-2019 עם שמות כמו דיילי בלינד, מתייס דה ליכט, פרנקי דה יונג, דושאן טאדיץ’ וחכים זייש. עם זאת, תקופתו באייאקס הסתיימה בסערה לאחר שהתפטר בעקבות תלונות על התנהגות בלתי הולמת כלפי עובדות המועדון. מאז, הוא משמש כמנהל הספורטיבי של אנטוורפן הבלגית, שם מחזיק בחוזה לעוד כשנה וחצי.

על פי הדיווחים, עצם האפשרות להחזיר את אוברמארס אינה קשורה ישירות לשמו של אריק טן האח, שמוזכר אף הוא בהקשר של חזרה אפשרית למועדון, אך יש מי שסבורים כי נוכחותו של אוברמארס עשויה להקל על מהלך כזה בעתיד.

באייאקס קיימת עדיין מחלוקת פנימית סביב השאלה אם זהו הזמן המתאים להחזיר דמות כה שנויה במחלוקת, אך נראה כי הנהלת המועדון שוקלת מהלך ממשי, בניסיון לייצב מחדש את אחד המועדונים הגדולים באירופה לאחר תקופה ארוכה של טלטלות.

