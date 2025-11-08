יום שבת, 08.11.2025 שעה 08:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"מעולם לא בגדתי": פפ מגיע ל-1,000 משחקים

הערכים שלו כמאמן, ההשפעה של ברצלונה, המורשת, במה אף אחד לא מנצח אותו והאם יגיע ל-2,000? על ציון הדרך של מאמן סיטי מחר ב-18:30 מול ליברפול

|
ליאו מסי ופפ גווארדיולה (רויטרס)
ליאו מסי ופפ גווארדיולה (רויטרס)

18 שנים חלפו מאז שפפ גווארדיולה עמד לראשונה על הקווים כמאמן, במשחק צנוע בליגה הספרדית הרביעית. זה קרה ב-2 בספטמבר 2007, כשברצלונה אתלטיק סיימה ב-0:0 מול פרמייה. “הכדור קפץ כמו ארנבת”, אמר אז המאמן הצעיר, שעדיין חיפש ביטחון וסגנון. מאז, הכול השתנה ומחר (ראשון, 18:30) מול ליברפול יגיע גווארדיולה לציון דרך אדיר: 1,000 משחקים כמאמן.

“ההשפעה של ברצלונה על חיי הייתה עצומה - כילד מחליף כדורים, כשחקן וכמאמן”, הסביר פפ. כשנשאל מול מי היה רוצה לציין את הרגע הזה, הוא לא היסס: “אם יש יריבה שהייתי רוצה לחלוק איתו את המעמד הזה, זו ליברפול. ובעיקר קלופ. הוא היריב הגדול ביותר שלי”.

גווארדיולה עומד להשלים עשור על הקווים של מנצ'סטר סיטי - תקופה יוצאת דופן בעידן של תזזיתיות מתמדת בכדורגל. מאז הקמת הפרמייר ליג, רק שלושה מאמנים שרדו יותר ממנו ברציפות במועדון אחד: ארסן ונגר, אלכס פרגוסון ודייויד מויס. סיבה טובה לכך ניתן למצוא במספרים: 40 תארים, 715 ניצחונות וכ-2,500 שערים לקבוצותיו. “זה מטורף”, הודה, “אבל עשיתי את זה בזכות השחקנים שהיו לי. מעבר לזה: עבודה קשה, מסירות, תשוקה ואהבה למשחק. בזה, אף אחד לא מנצח אותי”.

סר אלכס פרגוסון וארסן ונגר (רויטרס)סר אלכס פרגוסון וארסן ונגר (רויטרס)

לאורך כל הקריירה שלו שמר גווארדיולה על עיקרון אחד: אהבה לכדורגל יפה. “היסודות, הדברים שהאמנתי בהם עמוק - מעולם לא בגדתי בהם. אף פעם”, אמר פפ. המורשת שלו מתרחבת הרבה מעבר לתארים: רבים מעוזריו הפכו למאמני צמרת: מיקל ארטטה בארסנל, אנצו מארסקה בצ'לסי ודומנק טורנט במונטריי. גם שחקנים שהדריך צועדים בעקבותיו: צ'אבי אלונסו, וינסנט קומפני, חאבייר מסצ'ראנו וססק פברגאס - כולם כבר על הקווים, וזו רק רשימה חלקית. זוהי לא רק קריירה - זו אסכולה.

השיא הגיע כשהוביל את מנצ'סטר סיטי לזכייה ראשונה בתולדות המועדון בליגת האלופות, ובהמשך הפך למאמן הראשון שמוביל קבוצה לארבע אליפויות אנגליה רצופות - הישג שלא נראה קודם לכן. אולם העונה שעברה הייתה מאכזבת עם שורת שיאים שליליים והקיץ האחרון סימן סוף עידן: קווין דה בריינה, אדרסון, קייל ווקר ואנשי אמונו הקרובים של גווארדיולה עזבו: שני עוזריו, חואנמה ליו וקרלס פלנצ’ארט. “זה היה סוף של תקופה”, הסביר האחרון.

גווארדיולה נאלץ להתאים את עצמו מחדש, לוותר על חלקים מסגנון המשחק כדי להוסיף לקבוצה אופי תחרותי, אבל נראה שזה עובד: סיטי שנייה בפרמייר ליג ובמקום הרביעי בליגת האלופות. “חזרנו. גם אני”, הכריז, לאחר שחתם על חוזה עד 2027.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

לאורך כל הקריירה שלו כמאמן, פפ רשם בבארסה 247 משחקים – פחות מחצי מאשר בסיטי (550). בבאיירן מינכן הוא אימן ב-161 משחקים, ובקבוצת המילואים של ברצלונה – בה החל לאמן – היו לו 42 משחקים.

כשנשאל אם יגיע ל-2,000 משחקים, צחק פפ: “אל תשאלו אותי את זה. 1,000 זה יותר מדי! ואם הייתי צריך להתחיל שוב? לא בטוח שהייתי מצליח להגיע עד כאן. זה קשה מאוד”.

