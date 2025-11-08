יום שני, 10.11.2025 שעה 08:38
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
228-2311מנצ'סטר סיטי2
2011-2111צ'לסי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1810-1311אסטון וילה6
1818-1911מנצ'סטר יונייטד7
1817-1811ליברפול8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

"מעולם לא בגדתי": פפ מגיע ל-1,000 משחקים

הערכים שלו כמאמן, ההשפעה של ברצלונה, המורשת, במה אף אחד לא מנצח אותו והאם יגיע ל-2,000? על ציון הדרך של מאמן סיטי מחר ב-18:30 מול ליברפול

|
ליאו מסי ופפ גווארדיולה (רויטרס)
ליאו מסי ופפ גווארדיולה (רויטרס)

18 שנים חלפו מאז שפפ גווארדיולה עמד לראשונה על הקווים כמאמן, במשחק צנוע בליגה הספרדית הרביעית. זה קרה ב-2 בספטמבר 2007, כשברצלונה אתלטיק סיימה ב-0:0 מול פרמייה. “הכדור קפץ כמו ארנבת”, אמר אז המאמן הצעיר, שעדיין חיפש ביטחון וסגנון. מאז, הכול השתנה ומחר (ראשון, 18:30) מול ליברפול יגיע גווארדיולה לציון דרך אדיר: 1,000 משחקים כמאמן.

“ההשפעה של ברצלונה על חיי הייתה עצומה - כילד מחליף כדורים, כשחקן וכמאמן”, הסביר פפ. כשנשאל מול מי היה רוצה לציין את הרגע הזה, הוא לא היסס: “אם יש יריבה שהייתי רוצה לחלוק איתו את המעמד הזה, זו ליברפול. ובעיקר קלופ. הוא היריב הגדול ביותר שלי”.

גווארדיולה עומד להשלים עשור על הקווים של מנצ'סטר סיטי - תקופה יוצאת דופן בעידן של תזזיתיות מתמדת בכדורגל. מאז הקמת הפרמייר ליג, רק שלושה מאמנים שרדו יותר ממנו ברציפות במועדון אחד: ארסן ונגר, אלכס פרגוסון ודייויד מויס. סיבה טובה לכך ניתן למצוא במספרים: 40 תארים, 715 ניצחונות וכ-2,500 שערים לקבוצותיו. “זה מטורף”, הודה, “אבל עשיתי את זה בזכות השחקנים שהיו לי. מעבר לזה: עבודה קשה, מסירות, תשוקה ואהבה למשחק. בזה, אף אחד לא מנצח אותי”.

סר אלכס פרגוסון וארסן ונגר (רויטרס)סר אלכס פרגוסון וארסן ונגר (רויטרס)

לאורך כל הקריירה שלו שמר גווארדיולה על עיקרון אחד: אהבה לכדורגל יפה. “היסודות, הדברים שהאמנתי בהם עמוק - מעולם לא בגדתי בהם. אף פעם”, אמר פפ. המורשת שלו מתרחבת הרבה מעבר לתארים: רבים מעוזריו הפכו למאמני צמרת: מיקל ארטטה בארסנל, אנצו מארסקה בצ'לסי ודומנק טורנט במונטריי. גם שחקנים שהדריך צועדים בעקבותיו: צ'אבי אלונסו, וינסנט קומפני, חאבייר מסצ'ראנו וססק פברגאס - כולם כבר על הקווים, וזו רק רשימה חלקית. זוהי לא רק קריירה - זו אסכולה.

השיא הגיע כשהוביל את מנצ'סטר סיטי לזכייה ראשונה בתולדות המועדון בליגת האלופות, ובהמשך הפך למאמן הראשון שמוביל קבוצה לארבע אליפויות אנגליה רצופות - הישג שלא נראה קודם לכן. אולם העונה שעברה הייתה מאכזבת עם שורת שיאים שליליים והקיץ האחרון סימן סוף עידן: קווין דה בריינה, אדרסון, קייל ווקר ואנשי אמונו הקרובים של גווארדיולה עזבו: שני עוזריו, חואנמה ליו וקרלס פלנצ’ארט. “זה היה סוף של תקופה”, הסביר האחרון.

גווארדיולה נאלץ להתאים את עצמו מחדש, לוותר על חלקים מסגנון המשחק כדי להוסיף לקבוצה אופי תחרותי, אבל נראה שזה עובד: סיטי שנייה בפרמייר ליג ובמקום הרביעי בליגת האלופות. “חזרנו. גם אני”, הכריז, לאחר שחתם על חוזה עד 2027.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

לאורך כל הקריירה שלו כמאמן, פפ רשם בבארסה 247 משחקים – פחות מחצי מאשר בסיטי (550). בבאיירן מינכן הוא אימן ב-161 משחקים, ובקבוצת המילואים של ברצלונה – בה החל לאמן – היו לו 42 משחקים.

כשנשאל אם יגיע ל-2,000 משחקים, צחק פפ: “אל תשאלו אותי את זה. 1,000 זה יותר מדי! ואם הייתי צריך להתחיל שוב? לא בטוח שהייתי מצליח להגיע עד כאן. זה קשה מאוד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */