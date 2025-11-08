7 נקודות ו-10 אסיסטים לעומר חממה במכללות

שחקני המכללות הישראלים המשיכו הלילה (בין שישי לשבת) את פתיחת העונה שלהם מעבר לים, ובמרכז העניינים עמד עומר חממה, שסיפק הופעה מרשימה במיוחד במדי קנט סטייט.

הגארד הישראלי סיים משחק נהדר עם 7 נקודות, 10 אסיסטים וחטיפה אחת, והיה אחד הגורמים המרכזיים לניצחון 102:110 של קבוצתו על קורנל.

חממה הפגין שליטה בקצב המשחק ויכולת ניהול מצוינת, כשהוא ממשיך לבסס את מעמדו כאחד השחקנים המשמעותיים בקבוצה.

גם שון אבייב קיבל דקות משחק במדי סינסינטי, והוסיף 4 נקודות, 2 אסיסטים ו-2 ריבאונדים בניצחון 64:74 על ג’ורג’יה סטייט. כמו כן, ‏יובל לוין רשם 4 נקודות ו-3 ריבאונדים, בהפסד פורט ווין 94:68 לאוהיו סטייט.

עם זאת, עומר מאייר ששיחק 11 דקות, מסר שני אסיסטים והוריד ריבאונד בודד (אוניברסיטת פרדו) ואבנר דרור (אוניברסיטת הרווארד) לקחו חלק בהתמודדויות של קבוצותיהם, אך לא הצליחו לעלות על הלוח.