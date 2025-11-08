יום שבת, 08.11.2025 שעה 08:37
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"עזר לנו שריאל מדריד עשתה בדיוק מה שציפינו"

ריאל מדריד הייתה נחותה באנפילד במשחק שבו טיבו קורטואה הציל אותה מתבוסה. מאמן האדומים שיתף במסיבת העיתונאים: "לא הופתעתי מאיך שהמשחק התפתח"

|
צ'אבי אלונסו וארנה סלוט (IMAGO)
צ'אבי אלונסו וארנה סלוט (IMAGO)

ריאל מדריד יצאה באנפילד מהפסד שהיה עלול להפוך להשפלה של ממש. או יותר נכון, טיבו קורטואה הציל את ריאל מהשפלה. השוער הבלגי היה הגיבור של המשחק, עצר כמעט כל ניסיון שהגיע לשערו וסיפק כמה הצלות בלתי רגילות. בסופו של דבר, היה זה אלכסיס מק-אליסטר שנגח את הכדור לרשת וקבע את הניצחון 0:1 של ליברפול.

שתי הקבוצות הגיעו למשחק במצבים הפוכים לחלוטין. ריאל מדריד הגיעה אחרי ניצחונות על ולנסיה ועל ברצלונה בקלאסיקו, כשהיא מוליכה את הליגה הספרדית ומפסידה פעם אחת בלבד מאז תחילת העונה בליגה. הקבוצה של צ’אבי אלונסו הראתה לעיתים חולשות, אך הצליחה לצבור ניצחון אחר ניצחון.

מנגד, ליברפול הגיעה אחרי תקופה רעה מאוד, שישה הפסדים בשמונה משחקים. הפרויקט של ארנה סלוט החל לקרוס, ונראה היה שההשקעה האדירה של 400 מיליון אירו הולכת לפח. הניצחון על אסטון וילה קצת הרגיע את המצב, אך המשחק מול ריאל מדריד סימן נקודת תפנית. דווקא הלבנים החזירו את הביטחון לליברפול, והמאמן ההולנדי הסביר לאחר מכן מה הוביל לשיפור, תוך כדי עקיצה לעבר צ’אבי אלונסו.

צצ'אבי אלונסו (LA LIGA)

"אנחנו כבר הגענו לרמות כאלה של ביצועים במשחקים אחרים, כשהסגנון של היריבה היה דומה לשלנו", אמר סלוט. "תמיד ידענו שאנחנו מסוגלים לעשות את זה. הראיתי לשחקנים שלי פעמים רבות שכאשר סגנון המשחק של היריבה דומה לשלנו, נוכל להתמודד גם מול ריאל מדריד באותה צורה. לא הופתעתי מאיך ששני המשחקים התפתחו; זה היה לטובתנו שהקבוצה השנייה (ריאל מדריד) שיחקה בדיוק כמו שציפינו. ריאל ואסטון וילה עשו את מה שחשבנו שיעשו, וזה בהחלט עוזר", הוסיף המאמן.

בדבריו, המאמן ההולנדי רמז שצ’אבי אלונסו צפוי מדי והטיח בו ביקורת מרומזת על סגנון המשחק שלו. ליברפול הוכיחה על הדשא שהיא עדיפה על ריאל מדריד, למרות ההבדל במומנטום בין שתי הקבוצות לפני המשחק.

זה היה ההפסד הראשון של ריאל מדריד העונה בליגת האלופות, תוצאה שמטילה ספקות ראשונים בפרויקט של צ’אבי אלונסו. הקבוצה אמנם מצליחה לשמור על יציבות בספרד, אך באירופה היא קיבלה תזכורת קשה למציאות.

