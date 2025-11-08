טוקלומטי כבש, שארלוט הודחה מפלייאוף ה-MLS

שארלוט סיימה הלילה (שישי) את דרכה בפלייאוף ה-MLS אחרי הפסד ביתי 3:1 לניו יורק סיטי, שהבטיחה את מקומה בחצי גמר המזרח ותפגוש את פילדלפיה. האצטדיון היה מלא וצבעוני עם למעלה מ-34 אלף צופים, אך האנרגיה לא הספיקה לקבוצה של דין סמית’, שהייתה עדיפה בחלקים גדולים מהמשחק, הגיעה למצבים טובים, אך שוב התקשתה לתרגם אותם לשערים. עידן טוקלומטי הבקיע את השער המצמק לקבוצתו, ליאל עבדה עלה מהספסל בדקה ה-78.

שארלוט פתחה בהתלהבות גדולה עם יתרון ברור בסטטיסטיקה של הבעיטות, אך אף אחת מהן לא פגעה במסגרת. עידן טוקלומטי, מהבולטים על הדשא, היה מעורב בכמה מהמהלכים המסוכנים ביותר של המארחת, כולל מסירת עומק מצוינת לברנדט ברוניקו שנכשל מול השוער. דקות לאחר מכן ניו יורק ניצלה עייפות בהגנה כדי לעלות ליתרון ראשון, ובעקבותיו קצב המשחק של שארלוט דעך.

המחצית השנייה נפתחה ברצף טעויות של שארלוט, מהן ניו יורק סיטי הענישה פעם נוספת, כאשר אלונסו מרטינס נותר לבד מול השוער ודייק. המאמן דין סמית’ ניסה לרענן את ההתקפה והכניס את ארצ’י גודווין, אך גם הוא התקשה למצוא את השער. פציעה קשה של אנדרס פריה בצד של ניו יורק עצרה לרגע את הקצב, אבל לא את השליטה של האורחת.

התקווה חזרה בדקה ה-81, כשמהלך קבוצתי נהדר הסתיים בבישול של גודווין לעידן טוקלומטי, שכבש שער מצוין וצימק את התוצאה. החלוץ הישראלי חגג מול הקהל, שנדלק מחדש באמונה במהפך. אך למרות הלחץ שהפעילה שארלוט, כולל שני מצבים קורצים מקרנות בזמן הפציעות, ניקולאס פרננדס קבע את הסיום בדקה ה-103 עם כדור מדויק לפינה הרחוקה.

לאורך כל הסדרה הובחן הפער הברור ביכולת ההוצאה לפועל. שארלוט סיימה עם 16 בעיטות לעומת שמונה בלבד של ניו יורק, אך רק אחת מהן הלכה למסגרת, לעומת שבע של האורחת. המאמן דין סמית’ הדגיש אחרי המשחק כי קבוצתו “לא נפלה באיכות או בגישה, רק בחוד”. טוקלומטי, שנראה חד ורעב, היה אחד מנקודות האור הבודדות בקבוצה המקומית.

למרות ההדחה, עונה זו תיזכר כאחת המוצלחות בתולדות המועדון, עם שיא מועדון של 13 ניצחונות ביתיים ומקום רביעי במזרח. סמית’ ציין כי “הקבוצה מתקדמת בכיוון הנכון”, בעוד הקפטן אשלי וסטווד הבטיח כי בעונה הבאה המטרה תהיה להגיע לטופ. טוקלומטי, שכבש את שער הבכורה שלו בפלייאוף האמריקאי, צפוי להיות חלק חשוב מהעתיד של שארלוט, שמתחילה כבר עכשיו לחשוב על בניית סגל מחודש לעונה הבאה.