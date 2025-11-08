יום שבת, 08.11.2025 שעה 10:12
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

טוקלומטי כבש, שארלוט הודחה מפלייאוף ה-MLS

החלוץ היה מעורב במספר מהלכים מסוכנים והבקיע שער מצמק בהפסד 3:1 לניו יורק סיטי, שמצידה עלתה לחצי גמר המזרח מול פילדלפיה. עבדה עלה מהספסל (78)

|
עידן טוקלומטי (IMAGO)
עידן טוקלומטי (IMAGO)

שארלוט סיימה הלילה (שישי) את דרכה בפלייאוף ה-MLS אחרי הפסד ביתי 3:1 לניו יורק סיטי, שהבטיחה את מקומה בחצי גמר המזרח ותפגוש את פילדלפיה. האצטדיון היה מלא וצבעוני עם למעלה מ-34 אלף צופים, אך האנרגיה לא הספיקה לקבוצה של דין סמית’, שהייתה עדיפה בחלקים גדולים מהמשחק, הגיעה למצבים טובים, אך שוב התקשתה לתרגם אותם לשערים. עידן טוקלומטי הבקיע את השער המצמק לקבוצתו, ליאל עבדה עלה מהספסל בדקה ה-78.

שארלוט פתחה בהתלהבות גדולה עם יתרון ברור בסטטיסטיקה של הבעיטות, אך אף אחת מהן לא פגעה במסגרת. עידן טוקלומטי, מהבולטים על הדשא, היה מעורב בכמה מהמהלכים המסוכנים ביותר של המארחת, כולל מסירת עומק מצוינת לברנדט ברוניקו שנכשל מול השוער. דקות לאחר מכן ניו יורק ניצלה עייפות בהגנה כדי לעלות ליתרון ראשון, ובעקבותיו קצב המשחק של שארלוט דעך.

המחצית השנייה נפתחה ברצף טעויות של שארלוט, מהן ניו יורק סיטי הענישה פעם נוספת, כאשר אלונסו מרטינס נותר לבד מול השוער ודייק. המאמן דין סמית’ ניסה לרענן את ההתקפה והכניס את ארצ’י גודווין, אך גם הוא התקשה למצוא את השער. פציעה קשה של אנדרס פריה בצד של ניו יורק עצרה לרגע את הקצב, אבל לא את השליטה של האורחת.

התקווה חזרה בדקה ה-81, כשמהלך קבוצתי נהדר הסתיים בבישול של גודווין לעידן טוקלומטי, שכבש שער מצוין וצימק את התוצאה. החלוץ הישראלי חגג מול הקהל, שנדלק מחדש באמונה במהפך. אך למרות הלחץ שהפעילה שארלוט, כולל שני מצבים קורצים מקרנות בזמן הפציעות, ניקולאס פרננדס קבע את הסיום בדקה ה-103 עם כדור מדויק לפינה הרחוקה.

לאורך כל הסדרה הובחן הפער הברור ביכולת ההוצאה לפועל. שארלוט סיימה עם 16 בעיטות לעומת שמונה בלבד של ניו יורק, אך רק אחת מהן הלכה למסגרת, לעומת שבע של האורחת. המאמן דין סמית’ הדגיש אחרי המשחק כי קבוצתו “לא נפלה באיכות או בגישה, רק בחוד”. טוקלומטי, שנראה חד ורעב, היה אחד מנקודות האור הבודדות בקבוצה המקומית.

למרות ההדחה, עונה זו תיזכר כאחת המוצלחות בתולדות המועדון, עם שיא מועדון של 13 ניצחונות ביתיים ומקום רביעי במזרח. סמית’ ציין כי “הקבוצה מתקדמת בכיוון הנכון”, בעוד הקפטן אשלי וסטווד הבטיח כי בעונה הבאה המטרה תהיה להגיע לטופ. טוקלומטי, שכבש את שער הבכורה שלו בפלייאוף האמריקאי, צפוי להיות חלק חשוב מהעתיד של שארלוט, שמתחילה כבר עכשיו לחשוב על בניית סגל מחודש לעונה הבאה.

