הצגה ליאניס מול שיקגו, וומבניאמה גבר על יוסטון

שלב הבתים של גביע ה-NBA המשיך הלילה (בין שישי לשבת), כשכמה כוכבים סיפקו הצגות ענק ברחבי הליגה. יאניס אנטטוקומפו הוליך את מילווקי עם 41 נקודות לניצחון גדול, פרנץ וגנר ודסמונד ביין הבריקו מול בוסטון, ודונובן מיטשל הוביל את קליבלנד לתצוגת התקפה מרהיבה מול וושינגטון. גם קייד קנינגהאם, אנתוני אדוארדס וג’ה מוראנט בלטו, כשדטרויט, מינסוטה וממפיס נהנו מערבים התקפיים מצוינים. טורונטו רשמה מהפך מרשים באטלנטה, סן אנטוניו עצרה את רצף הניצחונות של יוסטון, ומיאמי חגגה ערב היסטורי עם רבע ראשון מופלא.

מילווקי (3:6) - שיקגו (2:6) 110:126

יאניס אנטטוקומפו הוביל את מילווקי עם ערב ענק של 41 נקודות, 15 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, בדרך לניצחון שפתח את מסע ההגנה של הבאקס על תואר גביע ה-NBA. מילווקי המשיכה במאזן המושלם שלה בשלב הבתים של המפעל (0:9), כשאנטטוקומפו קלע 19 נקודות ברבע האחרון והכריע את המשחק. מיילס טרנר הוסיף 23 נקודות, שיא עונתי עבורו, וריאן רולינס הוסיף 20.

בשורות שיקגו, מאטאס בוזליס קלע 20 נקודות עם 8 ריבאונדים, וג’וש גידי הוסיף 16 נקודות, 14 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. הבאקס ברחו בתחילת הרבע השלישי עם ריצה של 0:8 שהבטיחה את הניצחון. טוריאן פרינס נעדר בשל פציעת צוואר, ואיו דוסונמו חזר לאחר היעדרות של שני משחקים.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

סקרמנטו (6:3) - אוקלהומה (1:9) 132:101

הת’אנדר הרשימו במשחק שבו איזאיה הרטנשטיין סיפק את ההופעה הטובה בקריירה שלו עם 33 נקודות ו-19 ריבאונדים. הסנטר הגרמני קלע 14 מ-17 מהשדה, הוסיף 3 אסיסטים ו-3 חסימות, והיה בלתי ניתן לעצירה מתחת לסלים. שיי גילג’ס-אלכסנדר תרם 30 נקודות והוביל את הת’אנדר למאזן 1:9, רק יומיים אחרי הפסדם הראשון העונה בפורטלנד.

אוקלהומה שלטה לחלוטין באזור הצבע עם יתרון 34:60, בעיקר בהיעדרו של דומנטאס סבוניס הפצוע, שנעדר משחק שני ברציפות. ראסל ווסטברוק הוביל את הקינגס עם 24 נקודות ו-9 אסיסטים מול האקסית, אך זה לא הספיק כדי למנוע הפסד כואב נוסף, השני תוך 11 ימים לאותה יריבה. צ’ט הולמגרן הוסיף 10 נקודות ו-7 ריבאונדים, בעוד הרטנשטיין היה האחראי העיקרי לבריחה הגדולה של הת’אנדר ברבע השני עם 15 נקודות ללא החטאה.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

דנבר (2:6) - גולדן סטייט (5:5) 104:129

הנאגטס המשיכו להיות מושלמים בבית עם ניצחון מוחץ על הווריירס, במשחק שבו ניקולה יוקיץ' היה שוב במרכז העניינים עם 26 נקודות, 9 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, רק צעד אחד מטריפל דאבל נוסף. ג'מאל מארי הוסיף 23 נקודות, והאלופה שיפרה את מאזנה ל-0:5 במשחקי הבית ו-1:6 מאז ההפסד בפתיחת העונה לווריירס. יוקיץ' לא נזקק אפילו לדקה אחת ברבע האחרון, לאחר שדנבר סגרה את הסיפור כבר בשליש השלישי עם יתרון 22 נקודות.

בצד השני, סטף קרי נעדר משחק שני ברציפות עקב מחלה, והאורחים סבלו מהפסד חוץ חמישי ברציפות. דריימונד גרין (17 נקודות) וג'ימי באטלר (16) חזרו לשחק, אך גם הם לא הצליחו למנוע את ההתפרקות. הריצה של גולדן סטייט ברבע השני, שהורידה את הפער לנקודה בזמן שיוקיץ' נח, נענתה מיד ב-18:34 לטובת הנאגטס עד סיום המחצית. דנבר סגרה את הרבע השלישי ב-77:99, ויוקיץ' קיבל מנוחה עד הסיום. הניצחון שמר את דנבר בתמונת הסיכוי להמשיך בטורניר גביע ה-NBA, בעוד גולדן סטייט רשמה הופעת בכורה עגומה במפעל.

ניקולה יוקיץ', באדי הילד וארון גורדון (רויטרס)

סן אנטוניו (2:6) - יוסטון (3:5) 110:121

הריסון בארנס קלע 24 נקודות, ג’וליאן צ’מפאני וויקטור וומבניאמה הוסיפו 22 כל אחד, וסן אנטוניו חזרה למסלול הניצחונות על חשבון יוסטון. בארנס קבע את תוצאת המשחק עם שתי זריקות עונשין ודאנק לאחר חטיפה בשניות הסיום.

יוסטון, שהגיעה אחרי חמישה ניצחונות רצופים, התקשתה לשמור על הקצב במחצית השנייה. קווין דוראנט ואלפרן שנגון קלעו 24 ו-22 בהתאמה, אך איבודי כדור מרובים הכריעו אותם. הספרס סגרו את המחצית הראשונה בריצה של 12:0 שהפכה את המומנטום, כאשר וומבניאמה השתלט על המשחק אחרי פתיחה איטית.

וומבניאמה (רויטרס)

אורלנדו (5:4) - בוסטון (6:4) 110:123

פרנץ וגנר הוביל את אורלנדו עם 27 נקודות, ודסמונד ביין הוסיף 22 נקודות ו-7 אסיסטים בניצחון על בוסטון, במשחק שפתח את השתתפות הקבוצות בגביע ה-NBA. ג’יילן בראון בלט אצל הסלטיקס עם 32 נקודות, בעוד פייטון פריצ’רד הוסיף 27 ודריק ווייט סיים עם 16 ו-10 אסיסטים.

המאג’יק פתחו את המשחק בריצה של 20:2 שהקפיצה אותם ליתרון 16 כבר ברבע הראשון. בוסטון חזרה למשחק ואף עלתה ליתרון קצר באמצע הרבע הרביעי, אך ריצת 17:4 של אורלנדו, בהובלת וגנר, ביין וונדל קרטר ג’וניור, סגרה עניין. אורלנדו קלעה 50% מהשדה ו-47% מחוץ לקשת, בעוד בוסטון הסתפקה ב-35% לשלוש.

שחקני אורלנדו (רויטרס)

וושינגטון (8:1) - קליבלנד (3:6) 148:114

דונובן מיטשל קלע 24 נקודות, דריוס גארלנד הוסיף 20 ו-9 אסיסטים, וקליבלנד רמסה את וושינגטון בניצחון מרשים שהעלה את מאזנה ל-1:1 בגביע ה-NBA. הקאבלירס רשמו את משחק ההתקפה הטוב ביותר שלהם מאז דצמבר אשתקד עם 148 נקודות, כשהם שלטו בקצב מהרגע הראשון.

גארלנד, שחזר מפציעה, הצטיין במחצית הראשונה עם 14 נקודות ללא החטאה, וסם מריל הוסיף 14 משלו עם 4 שלשות. אוון מובלי (18 ו-10 ריבאונדים) וג’רט אלן (16 ו-14 ריבאונדים) השלימו שליטה מוחלטת מתחת לסלים. בוושינגטון, סי.ג’יי מקולום קלע 25 נקודות, אך זה לא הספיק לקבוצה שספגה הפסד שביעי ברציפות.

דונובן מיטשל (רויטרס)

אטלנטה (5:4) - טורונטו (4:5) 109:97

ברנדון אינגרם בלט עם 20 נקודות, וטורונטו חזרה מפיגור דו ספרתי לניצחון נוסף במסגרת גביע ה-NBA. הקבוצה שלקחה את ההובלה רק באמצע הרבע הרביעי בזכות סל של סקוטי בארנס, המשיכה עם ריצה נהדרת שסגרה את הסיפור.

אר.ג’יי בארט קלע 19 נקודות, עמנואל קוויקלי הוסיף 18 ובארנס עצמו תרם דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-10 ריבאונדים. אצל אטלנטה, שהייתה ללא הכוכב טראה יאנג הפצוע, ג’יילן ג’ונסון קלע 21 נקודות, ניקיל אלכסנדר-ווקר הוסיף 20 וקריסטפס פורזינגיס תרם 17.

עמנואל קוויקלי (רויטרס)

ברוקלין (8:1) - דטרויט (2:7) 125:107

קייד קנינגהאם היה נפלא עם 34 נקודות ו-10 אסיסטים, וג’יילן דורן תרם 30 נקודות ו-11 ריבאונדים בניצחון של דטרויט על ברוקלין נטולת בן שרף ודני וולף ששיחקו בג’י ליג. הרכז הצעיר קלע ב-72% מהשדה והוביל ריצה גדולה ברבע השלישי שהפכה פיגור מוקדם ליתרון דו ספרתי.

הפיסטונס ברחו בזכות ריצות עוקבות של 7:0 ברבע השלישי, כאשר קנינגהאם שלט בקצב לחלוטין. מייקל פורטר ג’וניור הוביל את ברוקלין עם 28 נקודות, ונואה קלאוני הוסיף 19. הקבוצה שוב נאלצה להסתדר ללא קאם תומאס, שייעדר כשלושה שבועות בשל מתיחה בשריר הירך.

דטרויט חוגגת (רויטרס)

מיאמי (4:5) - שארלוט (6:3) 108:126

נורמן פאוול קלע 25 נקודות והוביל את מיאמי לניצחון עם ערב התקפי היסטורי שכלל רבע ראשון של 53 נקודות, שיא מועדון ורבע שני בגובהו בתולדות הליגה. אנדרו וויגינס הוסיף 22 נקודות ופלה לארסון תרם 19.

שארלוט הצליחה לצמק ל-66:65 לאחר ריצה של 27:2, אך לא הצליחה להפוך את התוצאה. הרוקי קון קנופל הצטיין עם 30 נקודות, בעוד מיילס ברידג'ס הוסיף 14 נקודות, 12 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. ההיט חזרו לעצמם ברבע הרביעי וסגרו ערב מתוק עבור המאמן אריק ספולסטרה לאחר שביתו נשרף.

וויגינס (רויטרס)

ממפיס (6:4) - דאלאס (7:2) 104:118

ג’ה מוראנט והרוקי סדריק קאוורד קלעו 21 נקודות כל אחד, והובילו את ממפיס לניצחון משכנע שהפסיק רצף של ארבעה הפסדים. מוראנט חילק גם 13 אסיסטים, בזמן שג’רן ג’קסון הוסיף 17 נקודות וסאנטי אלדמה 16.

המארחת פתחה חזק עם רבע ראשון של 43:15 ובנתה יתרון מבטיח עוד לפני ההפסקה. דאלאס, שחסרה את אנתוני דייויס הפצוע, לא הצליחה להתקרב מעבר לדו ספרתי. המאבס קלעו פחות מ-20% לשלוש במחצית, בעוד ממפיס פגעה ב-10 מתוך 21 ניסיונות מהטווח.

גאפורד ומרטין נאבקים על הריבאונד (רויטרס)

מינסוטה (4:5) - יוטה (6:3) 97:137

אנתוני אדוארדס חזר בגדול מהיעדרות עם 37 נקודות, וג’וליוס רנדל רשם טריפל דאבל נוסף (19 נקודות, 10 ריבאונדים ו-12 אסיסטים) כשמינסוטה פירקה את יוטה. ג’יידן מקדניאלס הוסיף 22 נקודות ו-7 ריבאונדים, והוולבס קלעו 57% מהשדה.

המארחת ברחה כבר ברבע הראשון ליתרון 43:15, כשאדוארדס קלע 14 נקודות בפתיחה לוהטת. יוטה התקשתה להתרומם לאורך כל הדרך, כשלאורי מרקנן נעצר על 12 נקודות בלבד. קיונטה ג’ורג’ היה היחיד שבלט עם 18 נקודות. זה היה משחק הבכורה העונתי של אייזאה קולייר, שחזר מפציעה.