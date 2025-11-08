21 נקודות לבן שרף ודאבל דאבל לוולף בג'י ליג

בכורה מעודדת במיוחד לשני הישראלים בליגת הפיתוח. בן שרף ודני וולף פתחו הלילה (בין שישי לשבת) את העונה שלהם בג'י ליג, והשאירו רושם מצוין. שרף הצטיין עם 21 נקודות והוביל את לונג איילנד נטס לניצחון 102:109 על קפיטל סיטי גו-גו, בעוד וולף הוסיף דאבל דאבל מרשים.

שרף, שלא פתח בחמישייה, נכנס מהספסל והיה אחד הגורמים המרכזיים לניצחון. הוא סיים עם 21 נקודות (7 מ-13 מהשדה, 1 מ-3 מחוץ לקשת ו-4 מ-6 מהקו), לצד 4 ריבאונדים, 3 אסיסטים, 2 חטיפות וחסימה, וסיים את הערב עם מדד פלוס-מינוס 18+, הגבוה במגרש, תוך 28 דקות בלבד.

וולף, שהציג נוכחות מתמדת בצבע, תרם 15 נקודות (4 מ-16 מהשדה, 1 מ-5 משלוש, 3 מ-3 מהעונשין), 11 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות ו-2 חסימות, אך גם 5 איבודים. הוא שיחק 31 דקות וסיים במאזן פלוס-מינוס 6-.

ההחלטה של ברוקלין לשלוח את שרף ולצדו רוקיז נוספים לג'י ליג הגיעה לאחר פתיחת עונה מאכזבת בקבוצה הראשית, כששרף עצמו פתח בחמישה משחקים רצופים לפני שנגרע מהרוטציה. גם נולאן טראורה, רוקי נוסף של הנטס, קיבל הזדמנות במשחק הפתיחה וקלע 12 נקודות באחוזים נמוכים מהשדה, אך הוסיף 7 אסיסטים.

המשחק לא התחיל טוב עבור הנטס, שנקלעו לפיגור 15:5, אך שרף נכנס ברבע הראשון, קלע 8 נקודות רצופות ושינה לחלוטין את המומנטום. במחצית עמד על 10 נקודות כשקבוצתו עוד פיגרה 63:54, אך וולף סייע למהפך ברבע השלישי.

ברבע הרביעי, כשהפער שוב צמח, שרף לקח פיקוד, קלע כמה סלים קריטיים, הוסיף שלשה חשובה והוביל ריצה שסגרה את הסיפור. הוא קלע 11 נקודות ברבע האחרון לבדו והותיר רושם חזק מאוד לקראת ההמשך. ביום ראשון (22:00 שעון ישראל) שתי הקבוצות ייפגשו שוב בלונג איילנד, כאשר עדיין לא ברור אם שרף ו-וולף ימשיכו בליגת הפיתוח או ישובו לסגל של ברוקלין ב-NBA.