יום שבת, 08.11.2025 שעה 00:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2513-2811ברצלונה2
2310-2211ויאריאל3
2210-2111אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1813-1511אספניול6
1713-1211חטאפה7
1510-1111אלאבס8
1514-1312אלצ'ה9
1414-1211ראיו וייקאנו10
1413-1111אתלטיק בילבאו11
1314-1311סלטה ויגו12
1319-1711סביליה13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1112-911אוססונה15
920-1511לבאנטה16
918-1111מיורקה17
920-1011ולנסיה18
819-711אוביידו19
724-1011ג'ירונה20

בדקה ה-89: ריאל סוסיאדד סחטה 1:1 מאלצ'ה

הבאסקים נעצרו אחרי שני ניצחונות ונותרו בחלק התחתון של הטבלה, היריבה סופרת כבר 5 משחקים רצופים ללא ניצחון. רודריגס כבש, אויארסבאל איזן בפנדל

|
מיקל אויארסבאל (IMAGO)
מיקל אויארסבאל (IMAGO)

אלצ'ה וריאל סוסיאדד נפרדו הערב (שישי) ב־1:1 במשחק שפתח את המחזור ה־12 בלה ליגה. אלברו רודריגס העלה את אלצ'ה ליתרון בדקה ה־57 לאחר בישול של אלברו נונייס, אך מיקל אויארסבאל איזן עבור סוסיאדד עם פנדל מדויק בדקה ה־89, שהשאיר את הבאסקים עם נקודה מתוקה במיוחד.

אלצ'ה, שהציגה משחק לחוץ, אך חסרה את החדות מול השער, פספסה הזדמנות חשובה לחזור למסלול הניצחונות. היא נותרה במקום התשיעי עם 15 נקודות בלבד, ובכך האריכה את רצף המשחקים ללא ניצחון לחמישה.

מנגד, ריאל סוסיאדד הצליחה להציל נקודה בדקות הסיום, אך נעצר לה רצף שני הניצחונות הרצופים בליגה. הבאסקים ממוקמים כעת במקום ה־14 עם 13 נקודות, וינסו לחזור למסלול הניצחונות במחזור הבא.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */