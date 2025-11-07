יום שני, 10.11.2025 שעה 00:58
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

אחרי 4 תוצאות תיקו: פיזה גברה 0:1 על קרמונזה

קבוצת התחתית חגגה והתרוממה בטבלה, היריבה נותרה במרכז הטבלה כשאידריסה טורה הכריע (75). גרמניה: מהפך ו-1:2 לוורדר ברמן נגד וולפסבורג בדקה ה-94

|
פיזה (IMAGO)
פיזה (IMAGO)

פיזה ניצחה הערב (שישי) 0:1 את קרמונזה במשחק שפתח את המחזור ה־11 בליגה האיטלקית, בזכות שער ניצחון של אידריסה טורה בדקה ה־75. הניצחון הזה הגיע אחרי רצף של ארבע תוצאות תיקו, והעלה את פיזה למקום ה־16 עם תשע נקודות. מנגד, קרמונזה רשמה הפסד שני ברציפות ועלולה לאבד את מקומה העשירי בהמשך המחזור.

בגרמניה, ורדר ברמן פתחה את המחזור ה־10 בבונדסליגה עם ניצחון דרמטי 1:2 על וולפסבורג. מתיאס סוואנברג העלה את הזאבים ליתרון בדקה ה־28, אך יינס סטאגה איזן בדקה ה־83, וסמואל צ’יפונדה השלים מהפך דרמטי בדקה ה־94.

בזכות הניצחון, ברמן עלתה למקום השביעי לפחות זמנית עם 15 נקודות ורשמה ניצחון שלישי בחמשת המחזורים האחרונים. וולפסבורג, לעומתה, ספגה הפסד שני ברציפות וירדה למקום ה־12 בטבלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */