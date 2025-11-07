אחרי שתי הארכות: 93:97 ענק למילאנו באנדולו

המחזור התשיעי של היורוליג ננעל לו היום (שישי) עם ארבעה משחקים. תחילה אנדולו ומילאנו שיחקו ואף נגררו להארכה, אך הטורקים ניצחו 93:97 את האיטלקים בבית. בנוסף, ז’לגיריס גברה על ולנסיה כדי לעקוף את הפועל ת”א, ובשעה ואולימפיאקוס ניצחה את פרטיזן בתום משחק צמוד. בשעה זו, ריאל מדריד וברצלונה משחקות בקלאסיקו הגדול.

אנדולו – מילאנו 93:97

משחק מטורף לחלוטין בטורקיה. הקבוצות נכנסו להארכה ראשונה ושם מילאנו כבר ברחה, עד שאנדולו לקחה הובלה של 3 כמה שניות לסיום, ואז שאבון שילדס בשלשה אדירה כפה הארכה שנייה. שם, החבורה של אטורו מסינה בסוף הצליחה לחגוג ולעלות למאזן של 5:4 שלילי, ולהוריד את איגור קוקושקוב וחניכיו ל-6:3 שלילי. זאק לידיי ושילדס היו אדירים אצל המנצחת עם 25 ו-24 נקודות בהתאמה, פי ג’יי דוז’ייר להט מנגד עם 34 משלו בתצוגה מדהימה, אך זה לא הספיק כמובן.

שיין לארקין בפעולה (IMAGO)

ז’לגיריס – ולנסיה 77:86

הליטאים המשיכו את העונה הנהדרת שלהם ואמנם נקלעו למשחק צמוד, אך לבסוף הצליחו לצאת עם ידם על העליונה בבית. המארחת חזרה למקום השני והורידה את הפועל ת”א שוב למקום השלישי, כאשר לשתיהן יש שבעה ניצחונות לצד שני הפסדים. הספרדים רשמו הפסד רביעי העונה ביורוליג, לצד חמישה ניצחונות. סילבן פרנסיסקו המשיך בעונה האדירה שלו עם 15 נק’ ו-7 אס’, מאודו לו הוסיף 12 נק’ משלו.

אולימפיאקוס – פרטיזן בלגרד 71:80

גם המשחק בפיראוס סיפק מותחן, ובסופו שהיוונים, שבמחזור הקודם גברו על הפועל תל אביב, המשיכו בכושר וניצחו את הסרבים. חניכיו של גאורגיס ברצוקאס עלו למאזן של שישה ניצחונות לצד שלושה הפסדים, כאשר האורחת ירדה למאזן הפוך של שלושה ניצחונות ושישה הפסדים. תומאס ווקאפ בלט עם 15 נקודות, סשה וזנקוב הוסיף 14, דואן וושינגטון קלע 20 אצל המפסידה, שלא הספיקו.