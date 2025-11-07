יום שישי, 07.11.2025 שעה 22:29
ליגה אנגלית 25-26
253-1810ארסנל1
198-2010מנצ'סטר סיטי2
1814-1810ליברפול3
188-1210סנדרלנד4
1814-1710בורנמות'5
178-1710טוטנהאם6
1711-1810צ'לסי7
1716-1710מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1510-910אסטון וילה11
1316-1410ברנטפורד12
1211-1010ניוקאסל13
1213-1010אברטון14
1114-1210פולהאם15
1117-910לידס16
1019-1210ברנלי17
721-1010ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
222-710וולבס20

"ליברפול היריבה הכי קשה שלי, מתגעגע לקלופ"

פפ יגיע ל-1,000 משחקים על הקווים: "לא יכולה להיות יריבות טובה מזו, היעד הסופי של היקום. יורגן קלופ דחף אותי לקצה גבול היכולת כדי לנצח אותו"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

ההתמודדות בין מנצ'סטר סיטי לליברפול תהיה מיוחדת במיוחד עבור פפ גווארדיולה. המאמן הקטלוני ינהל את משחקו ה־1,000 בקריירה דווקא מול האלופה, ציון דרך מדהים גם עבורו עצמו, והוא הודה שמעולם לא דמיין שקריירת האימון שלו תימשך זמן כה רב.

"כשנכנסתי לעולם האימון, מעולם לא ציפיתי להגיע לכל זה. אני מרגיש מאושר. לא נהניתי מכל רגע, אבל בהחלט נהניתי מהמסע כולו", הודה מאמן מנצ'סטר סיטי, שנזכר בגעגוע בתחילת דרכו כמאמן ברצלונה ב': "הייתי מאוד לחוץ. הרבה פחות בטוח בעצמי ממה שאני היום. למען האמת, אני כבר לא זוכר כל כך טוב את השנים ההן. עבר הרבה זמן".

גווארדיולה סירב לבחור משחק אחד מיוחד מכל הקריירה הארוכה שלו. לדבריו, יש רבים שיישארו חקוקים בזיכרונו לנצח: "לבחור אחד מתוך אלף? אין סיכוי. היו כל כך הרבה שאני נושא איתי בזיכרון... וגם לא מעט שאני מעדיף לשכוח".

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

מאמן סיטי גם הצביע על יורגן קלופ כיריב שהקשה עליו יותר מכל בקריירה, אף שהודה כי תקופותיו על הקווים בברצלונה ובבאיירן מינכן היו השיאים המקצועיים שלו. "אני נמצא במדינה הזו כבר זמן רב. ברצלונה, כמובן, השפיעה עליי בצורה אדירה, עוד מאז שהייתי ילד מחזיק כדורים, דרך השנים כשחקן וכמאמן. באיירן הייתה שלב מדהים בקריירה שלי. אבל ליברפול, במיוחד עם קלופ, הייתה היריבה הגדולה ביותר שלי בפרמייר ליג. לא הייתה יכולה להיות יריבות טובה מזו. זה היה היעד הסופי של היקום", אמר גווארדיולה.

"נהניתי תמיד מהיריבות הבריאה בינינו, ותמיד הרגשתי שיש בינינו כבוד הדדי. קלופ נתן לי כל כך הרבה, ואני מתגעגע אליו. הוא דחף אותי לקצה גבול היכולת כדי לנצח אותו".

יורגן קלופ ופפ גווארדיולה (רויטרס)יורגן קלופ ופפ גווארדיולה (רויטרס)

עימות בין ענקים

היריבות בין מנצ'סטר סיטי לליברפול הפכה בשנים האחרונות לקלאסיקה של ממש. שתי הקבוצות נלחמות זו בזו על כל תואר אפשרי, באנגליה ובאירופה כאחד. גווארדיולה ביקש להמעיט מהמתח סביב המפגש הקרוב וסירב להשוות אותו לקלאסיקו הספרדי בין ריאל מדריד לברצלונה.

"הרעש סביב הקלאסיקו תמיד גדול פי אלף", אמר. "אני ניגש למשחק בתחושת שלווה. האווירה באצטדיון דומה מאוד, רק שעכשיו אנחנו היריבה המרכזית שלהם, בעוד שבעבר זו הייתה יונייטד".

סגנון שאינו נתון למשא ומתן

אם יש דבר אחד שמאפיין את קבוצותיו של פפ גווארדיולה, הרי זו פילוסופיית המשחק ההתקפית שלו, סגנון יוהאן קרויף מובהק שבו הכדור הוא מרכז המשחק. עבור פפ, הערכים הללו קדושים, גם כשזה לא מתורגם לתוצאות.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

"תמיד ניסיתי לגרום לקבוצות שלי לשחק בדרך שאני מאמין בה", הודה המאמן. "אני לא בוגד ברגשות שלי אפילו לשנייה. אני לא בוגד בעקרונות שאני מאמין בהם. אם אתה טועה או אם היריב טוב ממך, לפחות אתה יודע שלא עשית משהו שאתה לא מאמין בו".

רודרי עדיין לא כשיר

הפציעה בשריר ממשיכה להטריד את רודרי. הקשר הספרדי פספס את משחק ליגת האלופות מול דורטמונד, וכל הסימנים מצביעים על כך שגווארדיולה יוותר עליו גם במשחק מול ליברפול באיתיחאד. "לא ניקח סיכון במשחק הזה", הבהיר פפ. "נחכה עד שהוא ירגיש חזק ובכושר מלא. יש לנו פגרת נבחרות קרובה, זה עדיין נובמבר, והחלק החשוב ביותר של העונה עוד לפנינו. רודרי הוא שחקן מפתח עבורנו, ואנחנו משתוקקים לחזרתו. בינתיים, ניקו גונסאלס הפך לשחקן נהדר".

