מכבי אשדוד ניצחה 2:3 את כפ"ס בכדורעף נשים

הדרומיות גברו על החבורה מהשרון במסגרת המחזור הרביעי. חדרה גברה על עיילבון, רחובות חגגה על קריית אתא ומ.ס רמת אביב ניצחה את מכבי תל אביב

|
שחקניות מכבי אשדוד (דני מלניצקי)
שחקניות מכבי אשדוד (דני מלניצקי)

היום (שישי) התקיימו משחקי המחזור הרביעי של ליגת העל לנשים, במשחק המרכזי ניצחה מכבי אשדוד את הפועל כפר סבא, במקביל מ.ס רמת אביב העולה החדשה לליגת העל רושמת את ניצחונה הראשון העונה, במשחק שהוקדם מהמחזור הרביעי של ליגת העל לגברים ניצחה מכבי יעדים תל אביב בחוץ את הפועל כפר סבא.

מכבי אשדוד – הפועל כפ”ס 2:3 (25:17, 16:25, 25:12, 18:25, 9:15)

המשחק בין האלופה ובין מחזיקת הגביע היה מעניין כאשר בכל מערכה הייתה שליטה מובהקת של קבוצה אחת, במערכה הראשונה הייתה זו כפר סבא שניצחה בלי בעיות, אשדוד החזירה בשנייה, כפר סבא לקחה את השלישית בקלות ואילו אשדוד ניצחה את הרביעית – במערכה החמישית הייתה שליטה של הקבוצה המקומית מאשדוד שמסיימת עם ניצחון חשוב.

במכבי אשדוד הצטיינו: ג'ונסון עם 15 נקודות ופרוצ'יך עם 14 נקודות. בהפועל כפר סבא הצטיינו: אולוצ' עם 18 נקודות (4 אייסים), פטרנוביץ' עם 13 נקודות (3 אייסים).

ליאור לוק מאמן אשדוד אמר בסיום המשחק: "היה משחק קשה מאוד כצפוי, נגד יריבה מצוינת ששיחקה היטב. אני שמח שהקבוצה שלי הצליחה למצוא את הדרך ולנצח את המשחק, אני רוצה לציין את השחקניות שעלו מהספסל וזה הכוח שלנו, אנחנו קבוצה מאוחדת ואני גאה בבנות".

מכבי חדרה – מ.ס עיילבון 0:3 (13:25, 15:25, 11:25)

חדרה מנצחת בקלות היום תוך שליטה ברורה בכל שלוש המערכות, לאחר ארבעה מחזורים הקבוצה מתחברת ונראית בכושר מצוין כרגע.

הפועל עירוני קריית  אתא – מכבי רחובות  3:0 (25:21, 25:22, 26:24)

משחק צמוד בקריית אתא כאשר רחובות ממשיכה את הפתיחה הנהדרת שלה העונה עם ניצחון רביעי רצוף, שתי המערכות הראשונות היו צמודות אבל השלישית כבר היתה מותחן של ממש שהוכרע רק בשובר שוויון לטובת רחובות.

הצטיינו במכבי רחובות: שבצ'וק עם 18 נקודות ופרננדז עם 13 נקודות. הצטיינו בקריית אתא: קויפמן וקלדיקה עם 12 נקודות כל אחת.

מאמן רחובות ישראל אשר אמר בסיום המשחק: "אנחנו שמחים לחזור הביתה אחרי ניצחון חוץ חשוב המשחק התאפיין  בהרבה עליות וירידות, אבל השחקניות שלי ידעו לעשות את הפעולות הנכונות בסופי מערכות ולנצח את המשחק".

מ.ס רמת אביב - מכבי תל אביב 0:3 (16:25, 15:25, 21:25)

ניצחון ראשון העונה לעולה החדשה מרמת אביב בדרבי התל אביב מול מכבי תל אביב, רמת אביב הציגה יכולת טובה ושלטה בשלוש המערכות.

מאמן רמת אביב עדן פסטרנק אמר בסיום המשחק: "זו תחושה מעולה, התכוננו המון למשחק הזה ואני שמח שהצלחנו ליישם את מה שדיברנו ועבדנו עליו במהלך ההכנה, אנחנו מקווים להמשיך במגמת השיפור מתחילת השנה ולהיות יותר טובות ממשחק למשחק".

