נערים א': חג הפועלים בדרבי של רמת גן

המחזור השמיני במחוז הדרומי של הליגה הארצית של שנתון נערים א' יצא היום (שישי) לדרך עם שלושה משחקים, שהניבו עשרה שערים והוכרעו עם ניצחונות חלקים. המחזור יושלם ביומיים הקרובים עם קיומם של עוד שישה משחקים, אחד מהם הוא המשחק בו המוליכה, הפועל ראשל"צ, תארח מחר (שבת) בשעה 20:00 את קבוצת "צו פיוס" של מ.ס באר שבע, המדורגת בחלק התחתון בטבלה, עם יומרות לשמור על מאזן מושלם ועל פסגת הטבלה. יום משחקי מחר ייפתח במשחק צמרת מסקרן, בו תארח מכבי הרצליה - שעומדת על מאזן של שישה ניצחון והפסד אחד, את שמשון "פזטל" ת"א - שאותה היא מקדימה בשלוש נקודות.

מכבי קרית גת - הפועל הוד השרון 2:0

ניצחון סולידי לקבוצה מהשרון במשחק חוץ רחוק מהבית מול נועלת הטבלה, קבוצת "צו פיוס" של מכבי קרית גת, שהוקפצה לליגה בשלב מתקדם של הפגרה, אחרי ששחקנים רבים עזבו את שורותיה ועל כך היא משלמת מחיר משמעותי. שערים שכבשו: יהלי לוי (11) ורפאל ליבסמן (58) העניקו להוד השרון ניצחון 0:2, שמציב את הקבוצה במרחק של שתי נקודות ומשחק עודף מפסגת הטבלה.

הפועל כפר שלם - מכבי יבנה 0:6

ניצחון מרשים לקבוצה התל אביבית, שמשפרת עמדות במרכז הטבלה, על חשבונה של קבוצת "צו פיוס" של מכבי יבנה, שאותה היא הקדימה בנקודה אחת. יבנה עלולה למצוא את עצמה בתום המחזור קרובה לקו האדום. יהלי הרשקו, שכבש עד היום שני שערים בחמישה משחקים, כבש בתוך רבע שעה כמות שערים גבוהה יותר: שלושער שכבש השחקן (38, 51, 53) העניקו לכפר שלם יתרון 0:3, שהוכפל בהמשך. צמד שערים שכבש ניבו לוי (83,86) - מלך שערי הקבוצה, שהרשית כבר שבע פעמים העונה, ועוד שער של יהלי שיו בדקה ה-91 העניקו לכפר שלם ניצחון גדול.

הכח עמידר ר"ג - הפועל ר"ג 2:0

הסגולים, שמקדימים בנקודה אחת את הקו האדום, קיוו להוכיח ש"לדרבי חוקים משלו", אך ה"אורדונים", שמלבד תוצאת תיקו אחת ניצחו בכל משחקי הליגה, היו מספיק ממוקדים וזכו בכל הקופה. בדקה ה-15 הגבהה מאגף שמאל של הפועל ר"ג, נהדפה בצורה לא טובה ע"י הגנת הכח, על הכדור השתלט בתוך הרחבה מלך שערי הפועל ר"ג, ניתאי סלונימסקי, שבעט מכ-14 מטרים לרשת וקבע יתרון 0:1 להפועל ר"ג.

בדקה ה-55 קרן קצרה של הפועל ר"ג הסתיימה בהכנסת כדור לסמי וורקו, שבעט מכ-12 מטרים, שער רביעי ברציפות לזכותו של וורקו, שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:2. בדקה ה-70 נפסקה בעיטת פנדל לזכות הכח עמידר ר"ג, אך השוער, אורי אילוז, הדף את הכדור והתוצאה נותרה בעינה. בדקה ה-89 טענה לתפיסת חולצה של אחד משחקני הפועל ר"ג, הביאה להרחקתו של השחקן בכרטיס צהוב שני, אך הדבר לא השפיע על התוצאה. בסיום, ניצחון 0:2 לזכות הפועל ר"ג.

אלון שניאור, מאמן הפועל ר"ג, אמר בסיום: "כיף לנצח בדרבי. המטרה שלנו היא ברורה - לחזור לליגת על בסוף העונה. אנחנו עובדים קשה משבוע לשבוע, לאט לאט מחברים את כל הסגל, כדי להשיג את המטרה. אנחנו בתור צוות מנסים להכין את הקבוצה הכי טוב שאפשר. אני גאה בשחקנים, שבאים לאימונים ולמשחקים, עובדים קשה ונשארים עם רגליים על הקרקע, תוך שהם לומדים, מתפתחים ומשתפרים".