השלישי ב-2025: ג'וקוביץ' עלה לגמר טורניר ביוון

נובאק ג’וקוביץ’ ממשיך לעשות היסטוריה, והפעם על אדמת יוון. הטניסאי הסרבי הוותיק הבטיח את מקומו בגמר טורניר Vanda Pharmaceuticals Hellenic באתונה, לאחר שניצח היום (שישי) 3:6, 4:6 את הגרמני יאניק הנפמן בחצי הגמר. בכך נובאק עלה לגמר ה-144 בקריירה שלו, ולשלישי ב-2025.

המשחק נמשך 79 דקות בלבד, ובמהלכו הצליח ג’וקוביץ’ להתאושש במהירות גם לאחר שאיבד את ההגשה שלו לראשונה השבוע. הוא החזיר לעצמו את השליטה והראה פעם נוספת את האופי הבלתי מתפשר שלו. הניצחון שבר רצף של ארבעה הפסדים רצופים בחצאי גמר, ברולאן גארוס, בווימבלדון, באליפות ארצות הברית הפתוחה ובטורניר שנגחאי, והחזיר אותו לבמה המרכזית רגע לפני גמר ה-ATP שייערך בטורינו בשבוע הבא.

לאחר המשחק, ג’וקוביץ’ שיבח את הקהל היווני והאצטדיון המרשים בבירת יוון: "אני רוצה להודות לכם שמילאתם שוב את האצטדיון המדהים הזה", אמר לקהל הנלהב. "זהו המשחק השלישי שלי במגרש המרכזי, וכל פעם מחדש אני מתפעל. שיחקתי בכמה מהאולמות היפים בעולם, אבל אני יכול לומר בביטחון שזה אחד משלושת האולמות המרשימים ביותר ששיחקתי בהם אי פעם".

ג’וקוביץ’ גם החמיא ליריבו הגרמני, שלא עשה לו חיים קלים: "אני חושב שזה היה הטניס הטוב ביותר ששיחקתי בטורניר הזה", הוסיף הסרבי. "זה קרה בדיוק בזמן הנכון. הנפמן מהווה איום גדול, הוא מגיש חזק ומשחק בעוצמה, ולכן הייתי חייב לשמור על ריכוז. איבדתי שבירה במערכה השנייה, אבל שמרתי על קור רוח. אני נרגש מאוד לקראת הגמר".

יריבו של ג’וקוביץ’ בגמר יהיה לורנצו מוסטי האיטלקי או סבסטיאן קורדה האמריקאי, שייפגשו בחצי הגמר השני. עבור מוסטי, ניצחון באתונה עשוי להבטיח לו מקום בגמר עונת ה-ATP בטורינו, בעוד הפסד שלו ישאיר את הכרטיס האחרון לטורניר היוקרתי בידיו של פליקס אוז’ר-אליאסים הקנדי.

אם יניף את הגביע באתונה, זה יהיה התואר ה-101 בקריירה המפוארת של נובאק ג’וקוביץ’, שממשיך להוכיח גם בעשור הרביעי לחייו מדוע הוא נחשב לאחד מגדולי הספורטאים בהיסטוריה של הטניס. מעבר להישג המקצועי, מדובר בסגירת מעגל מרגשת עבורו, בביקורו המקצועי הראשון ביוון, שבה הוא גם מתגורר בשנים האחרונות.