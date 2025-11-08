יום שבת, 08.11.2025 שעה 10:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה
5343-3194אליצור נתניה
4345-2864עירוני נס ציונה

"אין פריבילגיה להפסיד, לא מזלזלים בנתניה"

מכבי תל אביב נערכת למשחק מול נתניה בליגה ב-21:10: "מגיעים כדי לנצח ולא כדי לחשוב על המצב הלא טוב שלנו ביורוליג, חשוב לנצח ולא משנה מה הדרך"

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

מכבי תל אביב תתארח הערב (שבת, 21:10) בארנה נתניה למפגש מול אליצור נתניה במסגרת המחזור החמישי של ליגת העל אליו מגיעים הצהובים לאחר ההפסד המאכזב בחמישי למונאקו במחזור התשיעי של היורוליג.

המשחק הערב יהיה גם רגע לפני שבוע משחקים כפול נוסף של מחזיקת גביע המדינה בתחרות הבכירה של אירופה כאשר ביום שלישי עודד קטש וחניכיו יפגשו במינכן את פנרבחצ'ה ובחמישי 'יארחו' את באסקוניה במה שאמור להיות משחק הבית הלפני אחרון מחוץ לגבולות ישראל. 

במועדון שאפו להיות במאזן הפוך מזה שבו הם מחזיקים כעת ביורוליג. "המצב מאוד לא טוב", אומרים בנוגע למפעל האירופי. בקבוצה רוצים להימנע ממצב של כדור שלג שלדבריהם יכול לגדול מהר מאוד ולהכניס את כולם למצב של דכדוך כשהדרך הכי טובה להימנע מכך היא לנצח ולדבר על המגרש כפי שמוסיפים. המשחק היום מאוד חשוב להם בטח לפני היציאה לשבוע המשחקים הכפול. 

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

הצהובים רוצים לנצח משחקים כאשר "לא משנה הדרך". כזכור, מוקדם יותר השבוע חניכיו של עודד קטש ניצחו את אלו של שמוליק ברנר לאחר משחק לא טוב שלהם בצד ההגנתי במחצית הראשונה בה אפשרו 58 נקודות למכבי רמת גן. "אנחנו באים למשחק כאשר כל הפסד יכול להיות משמעותי. מגיעים לנצח ולא לחשוב על המצב ביורוליג", מציינים בסביבת הקבוצה. 

ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורים בזירה המקומית יש למחזיקת גביע המדינה של עודד קטש. "אף אחד לא מזלזל בנתניה בטח במצב שאנחנו נמצאים בו. רוצים להישאר מושלמים בליגה, אין פריבילגיה להפסיד", מסכמים במועדון לקראת המחזור החמישי של ליגת העל בו כאמור במועדון רוצים להישאר מושלמים שכן בכל שנה המטרה היא לסיים במקום הראשון בטבלה ששווה להם יתרון ביתיות לכל אורכן של סדרות הפלייאוף.

