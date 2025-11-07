יום ראשון, 09.11.2025 שעה 20:46
ילדים ב': מרום הגליל-צפת ניצחה עם מהפך בסיום

צמד שערים שכבשה הקבוצה הגלילית בסיום המשחק נגד קצרין העניקו לה ניצחון 2:3 מתוק במשחק ביתי. המאמן אליאב מלכה: "אנחנו עוברים תקופה מאתגרת"

מרום הגליל צפת ילדים ב' (באדיבות המועדון)
שישי שמח לקבוצת ילדים ב' של מ.כ מרום הגליל, קבוצה המורכבת משחקנים שבעונה שעברה שיחקו בקבוצת ילדים ב' וממספר דו ספרתי של שחקנים, שלהם זוהי עונה ראשונה בליגה במסגרת ההתאחדות לכדורגל. היום בצהריים (שישי) אירחה הקבוצה למפגש קבוצות "צו פיוס" את נציגת הגולן בליגת צפון, מ.ק קצרין, שגם היא בנויה בתמהיל דומה לזה של מרום הגליל-צפת. קצרין קיוותה לזכות בניצחון רביעי בשישה משחקים, והייתה קרובה ליעד, אך קאמבק מרשים של הקבוצה המארחת חולל מהפך דרמטי והביא לניצחון 2:3 לזכות מ.כ מרום הגליל- צפת.

מרום הגליל-צפת פתחה את המשחק עם שער מהיר של ואס תולסן, שהעלה אותה ליתרון 0:1, אך עד לסיום המחצית הראשונה הצליחה קצרין לחולל מהפך ולרדת להפסקה ביתרון 1:2. המחצית השנייה המשיכה במגמה התקפית דו צדדית. עשר דקות לסיום המשחק בארי דיעי, שנכנס כמחליף זמן קצר קודם לכן קבע שוויון 2:2. דקה אחת לפני תום המשחק שער שכבש אס תולסן שהשלים צמד חולל מהפך והעניק למרום הגליל-צפת ניצחון 2:3, שמגיע חמישה ימים אחרי ששחקני מרום הגליל סיימו בשוויון 3:3 דרמטי את המשחק הביתי מול עירוני טבריה.

אליאב מלכה, מאמן הקבוצה המנצחת, אמר בסיום: “אני שמח על הניצחון, שהושג בנחישות רבה. פתחנו את המשחק בצורה טובה, ספגנו שערים ורדפנו אחרי היריבה. אני שמח שחילופים שביצעתי עזרו להביא את הערך המוסף. אנחנו עוברים תקופה מאתגרת עם החזרה שלנו לבתים אחרי תקופה ממושכת של פינוי מביתנו. אני תושב קרית שמונה, במשך שנה ושמונה חודשים התגוררתי עם משפחתי בת"א, עשיתי תקופה ארוכה נסיעות מת"א לאימונים בצפון, כולל בתקופות עצימות של מלחמה, כדי להעביר אימונים ולנהל משחקים. אני שמח על הזכות להיות חלק ממועדון כל כך חם ואיכותי כמו שלנו, בראשותם של היו"ר גיא ארביב והמנהל המקצועי משה שלי. זכיתי העונה בקבוצה עם ילדים מוכשרים וממושמעים, הורים מדהימים שתומכים בילדיהם ובקבוצה כל הזמן. כיף גדול לעבוד עם ילדים, זה נותן לי את האושר הכי גדול ואת התשוקה הכי משמעותית בחיבור עם הכדורגל”.

