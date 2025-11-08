דקה 67: הפועל ת"א - מכבי חיפה 1:0

ליגת העל לנוער ממשיכה לצבור תאוצה והצמרת רותחת מתמיד, כאשר בשעה זו משוחק המחזור העשירי. במוקד, הפועל תל אביב המוליכה נגד מכבי חיפה האלופה, מכבי נתניה מארחת את מכבי תל אביב ומ.ס אשדוד פוגשת את מכבי פתח תקווה.

הפועל ת”א – מכבי חיפה 1:0

עונה אדירה על כה של האדומים, שבמקום הראשון עם 21 נקודות בזכות שבעה ניצחונות ושני הפסדים בלבד בתשעת המחזורים הראשונים. המארחת תרצה להבטיח שבוע נוסף בפסגה, כשמולה האלופה של איתי מרדכי שבמקום הרביעי עם 16 נקודות, וניצחון כאן יכול להקפיץ אותה ישירות בחזרה למאבק על האליפות. במחזור הקודם הפועל ת”א ניצחה 0:2 את מכבי פ”ת, חיפה חגגה עם 0:6 אדיר על ק”ש.

דקה 21: מכבי חיפה קיבלה פנדל, דניאל דרזי ניגש לבעוט, אך ינאל בזאדוג ירד והציל.

דניאל דרזי בועט את הפנדל (רועי כפיר)

יגאל בזאדוג מציל את הפנדל (רועי כפיר)

דקה 25, שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: החמצת פנדל? דרזי יצא קדימה, נכנס לרחבה ובעט יפה לפינה הרחוקה ולרשת.

דניאל דרזי כובש (רועי כפיר)

דניאל דרזי חוגג (רועי כפיר)

דניאל דרזי מאושר (רועי כפיר)

דקה 29: גם הפועל ת”א החמיצה פנדל! אלעד בן שמעון סחט הדיפה נהדרת מהשוער.

מכבי נתניה – מכבי ת”א 2:3

הצהובים-כחולים באים אחרי הפסד 1:0 כואב למכבי הרצליה דווקא בבית, והם ינסו לשוב למסלול כדי לשמור על סיכוי להתחרות על אליפות, כאשר יש להם 14 נקודות. מנגד, היהלומים לגמרי במאבק האלופות והם רק עם נקודה פחות מהפועל ת”א ובמקום השני, כאשר בשבוע שעבר הם חגגו עם 0:4 נגד אצל עכו בחוץ.

דקה 7, שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: כדור רוחב שהגיע מצד ימין הגיע לעילאי בן סימון, שמקרוב שם את הכדור ברשת.

דקה 15, שער! מכבי נתניה השוותה ל-1:1: היהלומים קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים, דניאל אטלן כבש.

דקה 20, שער! מכבי נתניה עלתה ל-1:2: איזה קצב נהדר. אטלן השלים צמד, כשניצל כדור רוחב שנכנס מצד ימין והפציץ לרשת.

דקה 28, שער! מכבי ת”א השוותה ל-2:2: איזה שער! נועם יעקב קיבל את הכדור מחוץ לרחבה ושלח בעיטה חדה עם רגל שמאל פנימה.

מ.ס אשדוד – מכבי פ”ת 1:0

הדרומיים לפני כמה שנים זכו באליפות, אך מאז הם קידמו לא מעט לבוגרת וזה קצת פוגע בקבוצת נוער. אשדוד עם 12 נקודות במרכז הטבלה, והם ינסו להרוס למכבי פ”ת, שגם כן זכתה באליפות בשנים האחרונות. המלאבסים יודעים שניצחון והם חזק בעניינים, כאשר יש להם 16 נקודות והם לא רחוקים בכלל מהפועל ת”א המוליכה וממכבי נתניה השנייה. בשבוע שעבר מכבי פ”ת נכנעה לאותה הפועל ת”א, ואשדוד ניצחה את רמת השרון.

דקה 11, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: המלאבסים קיבלו קרן, שעלתה לרחבה ומצאה את ראשו של בן טאו, שנגח פנימה.